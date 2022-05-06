小吃店成「快篩進口商」惹議！陳時中重申：議約3條件
因應本土疫情不斷擴張，指揮中心緊急採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫有限公司」，遭質疑為資本額200萬的小吃店變身，恐有圖利特定廠商之爭議。對此，陳時中於今（6）日重申，相關程序皆依法進行，供應廠商投標需符合3資格要求。
指揮中心今日說明，目前徵用進口快篩試劑為，供應量能最大的羅氏及亞培。後續為了擴大供應量能，持續增購進口快篩試劑，而供應商皆需符合以下3條件，1．品項需通過食藥署核准專案輸入許可。2．試劑保存效期6個月以上。3．今年5月31日前履約。若符合以上條件者，不受公司規模、資本額影響，政府皆會採購，供應商於5月31日前可供應的數量。
指揮中心表示，符合上述後3資格後，到了投標議約階段，廠商必須提供醫材進口商資格及試劑規格(含EUA）證明文件。到目前為止，已有9家廠商投標，目前已在進行審查當中。至於飽受議論的高登公司，因未投標，並沒有進入審查文件程序。
指揮中心也強調，在供應商有醫材販售執照及專案輸入許可下，會持續尋找符合採購法、品質合格、價格合理的進口來源，來達成試劑價穩量足的目標。（編輯：鍾怡婷）
※【NOWnews 今日新聞
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