COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

小吃店成「快篩進口商」惹議！陳時中重申：議約3條件

▲快篩試劑進口商，受到民眾高度關注。（圖／記者李春台攝，2022.05.03）
▲快篩試劑進口商，受到民眾高度關注。（圖／記者李春台攝，2022.05.03）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 14:59:24

因應本土疫情不斷擴張，指揮中心緊急採購快篩試劑，其中提供1700萬劑的「高登環球生醫有限公司」，遭質疑為資本額200萬的小吃店變身，恐有圖利特定廠商之爭議。對此，陳時中於今（6）日重申，相關程序皆依法進行，供應廠商投標需符合3資格要求。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲快篩試劑採購投標議約說明。（圖／中央疫情指揮中心）
▲快篩試劑採購投標議約說明。（圖／中央疫情指揮中心）
指揮中心今日說明，目前徵用進口快篩試劑為，供應量能最大的羅氏及亞培。後續為了擴大供應量能，持續增購進口快篩試劑，而供應商皆需符合以下3條件，1．品項需通過食藥署核准專案輸入許可。2．試劑保存效期6個月以上。3．今年5月31日前履約。若符合以上條件者，不受公司規模、資本額影響，政府皆會採購，供應商於5月31日前可供應的數量。

指揮中心表示，符合上述後3資格後，到了投標議約階段，廠商必須提供醫材進口商資格及試劑規格(含EUA）證明文件。到目前為止，已有9家廠商投標，目前已在進行審查當中。至於飽受議論的高登公司，因未投標，並沒有進入審查文件程序。

指揮中心也強調，在供應商有醫材販售執照及專案輸入許可下，會持續尋找符合採購法、品質合格、價格合理的進口來源，來達成試劑價穩量足的目標。（編輯：鍾怡婷）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

快訊／不只有醫院！190家診所「加入PCR採檢」　名單曝光

快篩陽即確診12日上路！陳時中：適用3族群「非所有人」

中重症+87！國小童進加護　30歲男家中昏迷「死後確診」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀