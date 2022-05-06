誰是百萬特斯拉得主？ 中友不限金額消費就有機會開回家

台中市中友百貨歡慶 30 週年，大手筆推出價值 165 萬元的特斯拉 Model 3 當作壓軸抽獎項，將於 10 日公開抽獎。凡在 9 日前不限金額消費都可以獲得幸運號碼參加抽獎。活動時間倒數 4 天，想要把特斯拉電動車開回家民眾，千萬要把握最後機會。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歡慶母親節，無論是請媽媽吃大餐，或是送禮都能取悅母親歡心。（圖／中友百貨提供）

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨慶祝 30 週年，推出多項大獎包括 PGO 電動機車、市價近 9 萬元的 D&D Jewelry50 分經典鑽戒等。其中最受矚目的是市價 165 萬元的特斯拉 Model3 電動汽車，由於不限金額消費就可獲得一組幸運號碼參加抽獎，累計已經超過 10 萬人次、產生近百萬筆幸運號碼。

▲歡慶母親節，中友美食主題品牌有多元選擇，無論內用外帶都可以。（圖／中友提供）

簡聰政指出，這個周末就是一年一度的母親節，準備母親節禮物同時可再獲得抽獎的機會，不論是預訂母親節大餐外帶或是購買禮物，記得一定要掃描中友 APP 以免錯失良機。」