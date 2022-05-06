誰是百萬特斯拉得主？ 中友不限金額消費就有機會開回家
台中市中友百貨歡慶30週年，大手筆推出價值165萬元的特斯拉Model 3當作壓軸抽獎項，將於10日公開抽獎。凡在9日前不限金額消費都可以獲得幸運號碼參加抽獎。活動時間倒數4天，想要把特斯拉電動車開回家民眾，千萬要把握最後機會。
中友百貨企劃處經理簡聰政表示，中友百貨慶祝30週年，推出多項大獎包括PGO電動機車、市價近9萬元的D&D Jewelry50分經典鑽戒等。其中最受矚目的是市價165萬元的特斯拉Model3電動汽車，由於不限金額消費就可獲得一組幸運號碼參加抽獎，累計已經超過10萬人次、產生近百萬筆幸運號碼。
簡聰政指出，這個周末就是一年一度的母親節，準備母親節禮物同時可再獲得抽獎的機會，不論是預訂母親節大餐外帶或是購買禮物，記得一定要掃描中友APP以免錯失良機。」
這次壓軸抽特斯拉即將於5月10日在中友百貨粉絲專頁進行直播，當天同時抽出50分鑽戒以及PGO電動機車，現場也會安排律師見證，直播當下粉絲只要截圖中友APP中抽獎幸運號碼頁面上傳到直播影片貼文留言處，可再參加抽獎，當天將再抽出100名可獲得「中友30週年限定暮光藍口罩」1束、1名可獲得「花蓮豪華冠冕包棟民宿住宿券」(價值10,800元)，歡迎粉絲們多多參與，有買有機會。