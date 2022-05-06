特企／桃園繡球花季5月7日浪漫登場　遊賞攻略一把抓

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今年「桃園繡球花季」場域特別規劃2公里的賞花步道，更設置休憩空間、借問站等服務設施，讓民眾悠閒漫步在山林美景間。而長達一個月的繡球花季，分為前山以及後山兩個區域供遊客參觀，前山建議開幕前兩周5/7-5/22為最佳賞花期間，可沿著枕山賞花步道秘境，從枕頭山魅力商圈一路往祿客農莊，包含有怡德休閒農莊、陽光休閒農莊、枕頭山5號農園、中興花卉農場、丸山咖啡、普拉多山丘假期景觀餐廳、櫻花坡民宿；而其中陽光農莊繡球花近5000株、近14種品種，怡德休閒農莊種植超過3000株，搭配山景美不勝收。後山建議擇活動後兩周，5/23-6/5為最佳賞花時間，包含了蘋果農莊、拉拉山祕密花園、拉拉山木村的家露營區、霞雲山莊、拉拉山輕鬆園、比該溪露營區等巴陵一帶的賞花區。而在地農場也提供親子共同參加的農事體驗，包括中興花卉、九天淨心等共11間農場，遊客們可以在賞花之餘，食在地、玩在地，參加豐富的體驗活動。
除了打造繡球花海景緻外，並以空間為靈感搭配天然材質，三大裝置座落於展區中，象徵著在地生命記憶的符號。「言卯-日出」象徵著日出照耀大地的生命，「婆娑-生命之舞」代表著生命的力量，「山月-山中月下」代表著明月皎潔微風徐的生命延續。
掌握交通資訊 賞花好輕鬆
桃園市政府農業局呼籲，因活動展期長達一個月，請民眾秉持「愛花、惜花、不傷花」的態度，觀花時應避免踐踏及摘取花卉，讓所有遊客皆能享有舒適完整的賞花體驗。另因應活動假日期間觀花人潮踴躍，部分道路將進行交通管制，建議民眾搭乘接駁車前往。假日區外接駁07:30-16:30、園區內接駁08:00-16:00，每三十分鐘行駛一班。民眾只要記住「大溪紅」、「三峽綠」、「藍線自由行」就可以輕鬆掌握接駁。
▲「大溪紅」國道3號大溪方向的遊客，可停車至慈湖停車場，搭乘紅線接駁專車前往葉家千金站，步行600公尺即可抵達賞花區。
▲「三峽綠」國道3號三峽方向的遊客，可停車至角板山商圈介壽國中停車，搭乘綠線接駁專車至葉家千金站，步行600公尺即可抵達賞花區。
▲「藍線自由行」葉家千金（主展場/怡德休閒農莊、陽光休閒農莊）枕頭山口（接駁總站）祿客農莊（賞花區）
更多活動訊息請洽桃園市休閒農業網或台七桃花源休閒農業區臉書粉絲頁
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