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健保APP連結「回報系統」改版！PCR陽性就可「立即填寫」

▲發言人莊人祥表示，中午12時已完成系統改版，只要打開系統顯示是PCR「陽性」後，民眾藉可以直接由健康存摺連入填寫資料，不用再等3到6小時。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲發言人莊人祥表示，中午12時已完成系統改版，只要打開系統顯示是PCR「陽性」後，民眾藉可以直接由健康存摺連入填寫資料，不用再等3到6小時。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 15:15:01

近期本土確診大增，日前指揮中心讓健保APP串連「確診個案自主回報系統」，但由於系統問題，塞車狀況頻傳；對此，發言人莊人祥表示，中午12時已完成系統改版，只要打開系統顯示是PCR「陽性」後，民眾藉可以直接由健康存摺連入填寫資料，不用再等3到6小時。

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指揮中心日前表示，4日開始民眾登入「健康存摺」後，即可在PCR檢測結果顯示「陽性」時，連回自主回報系統填寫資料，不過有不少民眾發現，與健保署公告的3到6小時就顯示，有時間上落差。

莊人祥說明，因為近期資料量太大，才導致時間差的問題，未來如果法傳系統更快，介接的效率會更高。今日疾管署系統完成修改，確診者可直接登入，不必再等。

另外，有不少人反應確診收不到簡訊，指揮中心也提醒民眾，手機號碼務必填寫正確，填寫時應注意10碼均為數字，中間不能加「-」，不能有空格。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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