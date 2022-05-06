健保APP連結「回報系統」改版！PCR陽性就可「立即填寫」
近期本土確診大增，日前指揮中心讓健保APP串連「確診個案自主回報系統」，但由於系統問題，塞車狀況頻傳；對此，發言人莊人祥表示，中午12時已完成系統改版，只要打開系統顯示是PCR「陽性」後，民眾藉可以直接由健康存摺連入填寫資料，不用再等3到6小時。
指揮中心日前表示，4日開始民眾登入「健康存摺」後，即可在PCR檢測結果顯示「陽性」時，連回自主回報系統填寫資料，不過有不少民眾發現，與健保署公告的3到6小時就顯示，有時間上落差。
莊人祥說明，因為近期資料量太大，才導致時間差的問題，未來如果法傳系統更快，介接的效率會更高。今日疾管署系統完成修改，確診者可直接登入，不必再等。
另外，有不少人反應確診收不到簡訊，指揮中心也提醒民眾，手機號碼務必填寫正確，填寫時應注意10碼均為數字，中間不能加「-」，不能有空格。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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