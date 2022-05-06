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高雄＋1694　陳其邁：高雄社區風險持續增加中

▲高雄今天新增1694例確診，市長陳其邁表示，高雄現在已進入第二、第三波傳播風險，從流行線圖來看，社區傳播風險逐漸增加中。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增1694例確診，市長陳其邁表示，高雄現在已進入第二、第三波傳播風險，從流行線圖來看，社區傳播風險逐漸增加中。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-06 15:59:42

高雄市今（3）日新增1694例本土個案，確診數字連日破千。市長陳其邁主持防疫記者會時表示，今天大幅度增加部分是在密切接觸者，外縣市旅遊已屬上一波感染，現在已進入第二、第三波傳播風險，親友、職場學校群聚，因症就醫比例增加，屬於社區傳播，從流行線圖來看，北部仍持續攀升，高雄、台中約落後雙北約8、9天，應特別注意已逐漸增加社區傳播風險。

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▲高雄市5月6日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市5月6日疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲各縣市新冠肺炎個案3日移動平均線圖。（圖／高市府提供）
▲各縣市新冠肺炎個案3日移動平均線圖。（圖／高市府提供）
中央流行疫情指揮中心今天公布高雄今新增1737例確診病例，扣除43例在其他縣市生活等，高雄市今新增1694例本土病例，這包括居隔期間陰轉陽152例，外縣市旅遊史51例，特定娛樂場所23例，密切接觸者有1436例（同住親友621例、餐飲娛樂287例、職場環境492例、高風險場域36例），疫調中32例。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，特定娛樂場所23例，來自17間娛樂場所，而密切接觸者有1436例，其中同住親友佔621例，建議同住親人也應保有適當距離。

▲高雄市新冠肺炎確診個案。（圖／高市府提供）
▲高雄市新冠肺炎確診個案。（圖／高市府提供）
▲高市府確診個案分流。（圖／高市府提供）
▲高市府確診個案分流。（圖／高市府提供）
潘炤穎指出，現在疫情風險已從家庭延伸到職場，以同住親友跟職場確診數佔比最大，親友聚會、日常接觸等都是可能風險。進一步統計密切接觸者並分析，通報個案來源，因症就醫就有909例，就佔了54%，統計這些確診者都主訴，職場裡有人確診，或是曾和確診者接觸，顯示現階段社區風險只要是未戴口罩、未有適當防護，就容易造成傳染風險，顯示社區風險逐漸升高。。

▲高雄市校園停課情形。（圖／高市府提供）
▲高雄市校園停課情形。（圖／高市府提供）
另外，高市目前有12所學校全校停課，停課班級307班，居家隔離人數4055人；依確診個案分流狀況，居家照護人數達5114人（84.9%），集檢所597人，加強版防疫旅館19人，住院292人。

陳其邁也補充說，現中央還是以確診個案同住家人為主要匡列對象，中央會同時發送訊息給確診民眾與高雄市府，因確診者會比高市府早接獲訊息，請民眾在衛生局通知前，先主動通知同住家人先居家隔離與快篩，也要通知同公司者居家快篩，也請主動回報衛生局同住家人與職場密切接觸者聯絡方式。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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