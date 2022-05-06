高市疫調最新作法 陳其邁：確診者同住家人陰性也要隔離
高雄市長陳其邁今(6)日在疫情記者會時表示，確診者一收到簡訊通知確診，同住家人要立刻進行居家快篩、隔離，另通知公司職場密切接觸者居家快篩，還要主動向衛生局回報職場及家人電話連絡方式；之後里幹事會發關懷包，內有5支快篩試劑，同住者要篩檢，若陽性依處理原則，陰性也需要居隔。
陳其邁指出，若快篩陽性就要做PCR，判定是陰性居隔或確診，12日前都如此要進行，中央昨天公布的快篩陽視同確診是5月12日之後執行。
至於，小朋友部分，有家人確診，經疫調列為居隔對象，高中以下不能到校，若家有快篩試劑，請立刻快篩，陰性就居隔，陽性就再PCR，同步通知學校，若陽性確診，就居家照護，陰性就3加4隔離。通知學校後，同班同學匡為居隔對象，學校會發同班、親密好友社團好友快篩試劑馬上驗，陽性就立即到社區篩檢站PCR，陰性就居隔3加4天。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。