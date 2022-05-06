國民黨台南中西北區市議員民調初選 政壇女力新人爭過關

國民黨黨內初選在即，第 8 選區 ( 中西、北區 ) 除現任議員許至椿不需初選外，新人輩出形成 4 搶 2 的局面。電話民調進入倒數 3 天，中西北區是唯一舉辦電話民調的選區，其中二位女性參選人之一姚正玉連日來走上街頭、家戶拜票，對市政提出針貶、建言，獲許多支持者熱情肯定、鼓勵與推薦。而卸下 4 屆里長職務的潘美純，轉換跑道投入更多社區陪伴與培力的工作，此次受到社區長輩鼓勵參與國民黨市議員初選，期望當選後發揮所長去照顧更多長者。

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▲姚正玉近日勤跑基層，深入家戶拜票，獲得不少民眾肯定支持（圖／記者林怡孜攝，2022,05,06）

姚正玉主跑市政新聞多年，形象清新，監督市政十分賣力，媒體大老趙少康也公開支持推薦姚正玉。趙少康肯定姚正玉專業記者出身，有強烈的正義感，是監督民進黨執政的強力悍將，他說，台南市議會正需要這樣的人才。「守護正義，台南正玉」，請台南鄉親 5 月 9 日至 11 日晚上電話民調，唯一支持姚正玉。

姚正玉則感謝趙少康與所有支持者的鼓勵，強調將ㄧ本初衷，堅持理念，希望以媒體人不畏強權的特質，以及對市政的掌握與暸解，提供市民一個更好的選擇。

近日姚正玉也帶領助選團一起在街頭拜票衝刺，她強調，初選競爭激發國民黨士氣，呼籲選民超越年齡、性別、大咖助選的光環與侷限，選出最有戰力、最優質的候選人，才能有效監督市政、為民發聲。

而另一位北區長榮里里長潘美純，卸下 16 年的里長生涯投入國民黨市議員初選。潘美純表示，投入國民黨初選決定的很倉促，回首自己的人生恍若搭乘雲霄飛車，總會在不同的轉彎處讓親友感到驚奇。潘美純指出，議員的任務不僅是市政推動的監督者，更可以是關注社會議題的社區工作者，對於人的關心、土地的關懷、環境的友善等，相信自己會有更多的貢獻與服務。此次潘美純不懸掛大型廣告看板、也沒有宣傳車，改以電話或 line 、臉書的圖文拉票，希望跳脫傳統選舉模式朝「低碳選舉」來努力。