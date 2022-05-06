震撼彈！余天因女兒健康因素退出民進黨主委選舉

民進黨立委余天原本宣布要經爭新北市黨部主委一職，讓尋求連任的湧言會新北市議員何博文錯愕，豈料今（6）日再拋震撼彈，余天在臉書PO文，因女兒健康因素，幾經考量宣布退選；何博文指出，余天大哥是個有情有義且提攜後輩前輩，他第一時間也致電向余天大哥致意。
余天表示，非常抱歉，由於家裡孩子的健康狀況，他跟太太李亞萍商量後，反覆思考後，決定退出新北市主委黨職選舉；很多朋友從新聞得知綺綺的病況，紛紛捎來訊息問候，很感謝大家的關心，這是所有父母都不願遇到的事情，我們夫妻必須投入更多的心力照顧孩子的身體，勇敢面對。
余天說，儘管有心再次投入黨務，但是計畫趕不上變化；黨職選舉需要投入大量精力與時間，而假若未來能當選，還有許多行政事務需要全心參與，我力有未逮；這個決定並不容易，對黨內的夥伴感到抱歉，不願因為厝裡的事，耽誤民進黨重要的地方事務，因此才決定退出此次選舉。
余天指出，這個突然的決定可能造成大家的困擾，但謝謝各位兄弟姊妹們的體諒與關心，全家會一輩子放在心裡；退選後也會秉持團結的精神，全力來支持博文連任，相信只要有心，就能團結，只要團結，就有力量，這是咱民進黨的精神，家和才能萬事興，咱攏坐著同只船！為台灣，團結繼續拚！