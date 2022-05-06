八方雲集不只鍋貼強！「低調神品」老饕愛慘：專門為它去
鍋貼、水餃在中華美食文化中，有著相當重要的地位，對台灣人來說更是不可或缺的主食之一，其中「八方雲集」可說是最廣為人知的平價名店，而近日有網友就分享，除了鍋貼、水餃外，自己還特愛一樣食物，貼文也引起不少人的共鳴。
一名男網友在Dcard發文提及，他只要到八方雲集用餐，除了會吃基本的鍋貼、水餃等主食之外，有時也會從冰箱拿出一杯「寒天紅茶」，原PO認為，相較於手搖飲料店的寒天，八方雲集使用的黑色寒天更加有嚼勁，搭配古早味紅茶後風味更佳吸引人，不過他也表示，雖然好喝，但是單價偏貴，好奇「有沒有人去八方也要點一杯？」
貼文一出，引發網友熱議，「真的，每去必喝」、「去八方一定必點寒天紅茶」、「雖然蠻甜的，但我很喜歡，加水可以變兩杯，寒天給很多」、「我也覺得超好喝」、「八方的寒天量，感覺是飲料店的兩份」、「我也超愛～找到同行」、「吃完鍋貼後喝起來很像蜂蜜」、「寒天紅茶真的很讚，我還會特地買他們一袋裝的回家喝」。
此外，也有網友認為，「八方雲集的酸辣湯才是本體吧」、「我吃鍋貼水餃，不怎麼會配飲料耶，喝湯感覺比較順口」；而針對寒天紅茶，也有網友直言「好喝是好喝，但真的偏貴」、「我也覺得超好喝，可是太貴了」、「超爆甜…喝一次嚇到再也不敢喝」、「我覺得八方的紅茶澀澀的」。（編輯：張志浩）