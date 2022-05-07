衛斯理不捨朱芯儀罹患乳癌 自爆「恐慌症纏身」快扛不住
朱芯儀近日帶著老公衛斯理（賈子宸）接受節目《大雲時堂》專訪，親訴乳癌和疫情雙重夾擊下，如何攜手力抗病魔的感傷過程。賈子宸自曝妻子生病時直接「大當機」，被打擊到快扛不住，還罹患恐慌症，朱芯儀則愛夫心切地說：「真的好險不是你生病。」
主持人李四端詢問得知罹癌後，自己與親友的反應如何，朱芯儀坦承長年拍片、趕通告，深受胃病所苦，報告前早有心理準備，確定罹癌後急向醫生安排療程，沒想到老公受的打擊比她大，整個人呈現「當機狀態」，不過自己在化療期間堅持拍片、工作，也讓對方十方佩服。
朱芯儀大剌剌的樂觀個性，勇敢直視病魔，選擇對外公開病情，堅持正常生活，同時對內心的自己道歉：「過去10年實在太輕忽健康，此後決定不做過於勉強的事，要自私、開心地過生活。」雖然朱芯儀術後種種不適，有身心脆弱之時，也曾灰心、喪志在臉書發文，不過轉念一想，仍以積極態度鼓勵其他患友。
※【NOWnews 今日新聞
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