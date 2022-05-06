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民進黨新北議員初選底定　湧言保勢力、蘇系接班受挫

▲民進黨新北市議員初選今（6）日劃下句點，湧言會在新北推出4人均順利過關，保住勢力。（資料圖／記者陳志仁攝）
▲民進黨新北市議員初選今（6）日劃下句點，湧言會在新北推出4人均順利過關，保住勢力。（資料圖／記者陳志仁攝）

記者王敏旭／台北報導

2022-05-06 18:33:212022-05-06 18:34:18

民進黨新北市議員初選今（6）日劃下句點。湧言會在南部初選狀況不理想，反倒在新北推出4人均順利過關，保住勢力；正國會推出3名新人表現不俗；英系推2新人，1人通過初選；新潮流1名新人也通過考驗；新北為蘇系大本營這次推出4名新人，卻只有2人拿到年底門票，接班出現受挫狀況。

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民進黨下屆提出35人參選年底的新北市議員，歷經一周的初選後，再加上不需要初選的選區，其中19名為現任議員、2名為前議員、2人上屆曾參選過外，12人為首度參選市議員。

湧言會在高雄、台南市議員初選狀況不理想，目前屬於湧言會的市議員何博文為新北主委，何不選連任議員後，讓湧言會在新北的選戰備受關注，不過在五泰林、板橋、中和、土樹三鶯4區推出人選，4人均通過初選考驗。

湧言會在五泰林選區的新人李宇翔初選大勝對手拿下第一名；板橋選區的新人黃淑君在初選6搶5局面排名第4名；中和選區為現任議員張志豪初選同樣拿下第一名；土樹三鶯選區為曾參選過的曾進益，在7搶6局面搶下第3名。

正國會這次在板橋、土城、新店分別提出山田摩衣、卓冠廷、陳乃瑜，3人均順利過關。山田摩衣排名第2、卓冠廷排名第1，陳乃瑜則是以些微差距擊敗英系的黃琳。英系則在中和選區推出張嘉玲，在現任與前任夾擊下仍脫穎而出。新系在新莊選區推出林秉宥也順利過關。

不過新北曾是行政院長蘇貞長執政過的縣市，更是蘇系大本營，現任議員也以蘇系最多，不過蘇系這次在五泰林、新莊、板橋、土樹三鶯推出新人，最後僅有新莊的翁震州（吳秉叡辦公室主任）、土樹三鶯彭一書（議員彭成龍兒子）過關。

民進黨有多名現任的市議員宣布不連任，各派系相繼推出新人，也讓這次初選黨內有不少新面孔，各派系多有斬獲。民進黨2014年在新北曾有31席議員，2018年只剩下25席，今年底的選戰民進黨仍有成長的空間。

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