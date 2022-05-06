民進黨新北議員初選底定　湧言保勢力、蘇系接班受挫

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湧言會在高雄、台南市議員初選狀況不理想，目前屬於湧言會的市議員何博文為新北主委，何不選連任議員後，讓湧言會在新北的選戰備受關注，不過在五泰林、板橋、中和、土樹三鶯4區推出人選，4人均通過初選考驗。
湧言會在五泰林選區的新人李宇翔初選大勝對手拿下第一名；板橋選區的新人黃淑君在初選6搶5局面排名第4名；中和選區為現任議員張志豪初選同樣拿下第一名；土樹三鶯選區為曾參選過的曾進益，在7搶6局面搶下第3名。
正國會這次在板橋、土城、新店分別提出山田摩衣、卓冠廷、陳乃瑜，3人均順利過關。山田摩衣排名第2、卓冠廷排名第1，陳乃瑜則是以些微差距擊敗英系的黃琳。英系則在中和選區推出張嘉玲，在現任與前任夾擊下仍脫穎而出。新系在新莊選區推出林秉宥也順利過關。
不過新北曾是行政院長蘇貞長執政過的縣市，更是蘇系大本營，現任議員也以蘇系最多，不過蘇系這次在五泰林、新莊、板橋、土樹三鶯推出新人，最後僅有新莊的翁震州（吳秉叡辦公室主任）、土樹三鶯彭一書（議員彭成龍兒子）過關。
民進黨有多名現任的市議員宣布不連任，各派系相繼推出新人，也讓這次初選黨內有不少新面孔，各派系多有斬獲。民進黨2014年在新北曾有31席議員，2018年只剩下25席，今年底的選戰民進黨仍有成長的空間。