資金大逃殺！新台幣重貶1.51角收29.66元、逾22個月新低
在市場擔憂聯準會動作可能過度壓抑經濟動能，對通膨與貨幣政策層面也有疑慮，美股重挫，美元指數一度衝破104，台北股、匯市今（6）日也上演資金大逃殺，台股重挫287點，新台幣兌美元終場亦重貶1.51角，收在29.66元，創逾22個月以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量14.89億美元。
受美股崩跌影響，台股今日一度下殺逾380點，電子、金融股殺聲隆隆，航運股相對有撐，帶動大盤跌幅收斂，終場下挫287點，收在16408點，外資也反手賣超台股新台幣235億元。
國際匯市也同樣不平靜，美元指數再衝高，一度衝破104，亞洲主要貨幣兌美元表現疲弱，其中韓元重貶收在1272.7兌1美元，日圓則在130價位震盪，新台幣兌美元也重貶，一度貶破29.7元，貶值逾2角。
新台幣兌美元今日一開盤就貶值6.1分，以29.570元開出，在台股大跌及亞幣趴軟之下，美元買盤湧現，新台幣貶幅擴大，接續貶破29.6及29.7元價位，一度下探29.724元、重貶2.15角。不過，午盤過後跌勢逐漸縮小，終場收在29.66元，貶值1.51角，也創2020年7月1日以來收盤新低價。