巷仔內／綠營別忘新北29萬票差距 團結才能挑戰侯友宜
29萬1433票是民進黨重返新北市執政的距離，2018年民進黨在新北市長選舉慘敗，還出現新北史上最大的差距。4年後的現在，現任新北市長侯友宜更接連在民調拿下第一名，對民進黨來說，新北可說是艱困選區中的艱困選區，派系間只能「團結」，才有機會打贏這場選戰。
新北市議員共有11個選區，初選階段各派系就競爭激烈，其中中和選區湧言會張志豪與英系的競爭，新店選區正國會、英系為了婦女保障名額、參選人背景等問題爭吵不斷，均多次鬧上新聞版面。
2018年新北市長選舉，國民黨的侯友宜拿下116萬5130票、民進黨的蘇貞昌則有87萬3692票，2人之間相差29萬1433票。雙方的差距不僅是升格新北市以來最大的差別，過去台北縣時代也未曾有過。
新北市絕對是民進黨的艱困選區，迄今仍未有明確人選代表參選，隨著初選落幕、黨部主委宛如同額競選，黨內的競爭也將告一段落，民進黨內在新北的各派系應該先行相互整合，修復過去因為初選、主委人選產生的裂痕。
民進黨六都採徵召模式，也免去市長初選的競爭，距離年底選舉還有半年的時間，29萬1433票絕對是慘痛且深刻的經驗，面對民調屢奪冠的侯友宜，派系間只能團結合作，才有機會一雪前恥。