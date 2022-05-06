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江宏傑、福原愛脫手愛巢！高雄豪宅賠售700萬也要斷乾淨

▲江宏傑（左）為討福原愛芳心，曾在台南預售屋當求婚。（圖／NOWnews資料照）
▲江宏傑（左）為討福原愛芳心，曾在台南預售屋當求婚。（圖／NOWnews資料照）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-06 18:30:00

曾是桌球神仙眷侶的江宏傑、福原愛，去年7月宣布離婚，除了一雙兒女「共同監護」之外，其餘都斷得乾乾淨淨，據《蘋果新聞網》報導，兩人共同持有、價值高達4,600萬元的高雄豪宅，去年10月就脫手售出，為了早點切割關係，甚至不惜賠價700萬元售出！經紀公司華研則低調證實房產確實售出，但交易金額不便公開。

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▲江宏傑傳出因照顧小孩，想遠離演藝圈。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑售出高雄豪宅，在南港開設桌球館。（圖／翻攝江宏傑IG）
▲江宏傑（左）與福原愛確定離婚。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
▲江宏傑（左）與福原愛離婚後，除了孩子全都斷開關係。（圖／翻攝自江宏傑臉書）
其實，當初福原愛對於遠嫁異鄉，心裡非常害怕、遲疑，對這段感情無法感覺踏實，江宏傑為展示決心，在台南入手一間預售屋，帶著福原愛仔細參觀，最後把鑰匙交給她，希望她能當這個家的女主人，才終於獲得福原愛的芳心。不過，福原愛似乎要求更高，有了小孩後搬到新家，她要求「百坪以上」、「離百貨公司近」等條件，最終相中高雄左營區的氣派豪宅「京城鉅誕」，但隨著兩人離異，這間精挑細選的昔日愛巢成了傷心地。

▲高雄左營區的氣派豪宅「京城鉅誕」，就在百貨公司附近。（圖／翻攝網路）
▲高雄左營區的氣派豪宅「京城鉅誕」，就在百貨公司附近。（圖／翻攝網路）
而根據實價登錄及謄本資料，江宏傑購入的戶數高達121坪，以3,900萬元購入，去年10月以相同價格交易，加了3個車位共142坪住宅脫手，今年3月完成登記，每個車位價值約250萬元，計算3個車位價格，兩人至少損失700多萬元，房仲業者坦言，屋主應是想盡快處理資產，才會選擇賠售，購入方是買到賺到。

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