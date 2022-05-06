江宏傑、福原愛脫手愛巢！高雄豪宅賠售700萬也要斷乾淨

曾是桌球神仙眷侶的江宏傑、福原愛，去年7月宣布離婚，除了一雙兒女「共同監護」之外，其餘都斷得乾乾淨淨，據《蘋果新聞網》報導，兩人共同持有、價值高達4,600萬元的高雄豪宅，去年10月就脫手售出，為了早點切割關係，甚至不惜賠價700萬元售出！經紀公司華研則低調證實房產確實售出，但交易金額不便公開。

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▲江宏傑售出高雄豪宅，在南港開設桌球館。（圖／翻攝江宏傑IG）

▲江宏傑（左）與福原愛離婚後，除了孩子全都斷開關係。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

其實，當初福原愛對於遠嫁異鄉，心裡非常害怕、遲疑，對這段感情無法感覺踏實，江宏傑為展示決心，在台南入手一間預售屋，帶著福原愛仔細參觀，最後把鑰匙交給她，希望她能當這個家的女主人，才終於獲得福原愛的芳心。不過，福原愛似乎要求更高，有了小孩後搬到新家，她要求「百坪以上」、「離百貨公司近」等條件，最終相中高雄左營區的氣派豪宅「京城鉅誕」，但隨著兩人離異，這間精挑細選的昔日愛巢成了傷心地。

▲高雄左營區的氣派豪宅「京城鉅誕」，就在百貨公司附近。（圖／翻攝網路）