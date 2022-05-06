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蚊子大到像蜘蛛！「兇狠特寫照」超嚇人　內行揭真實身份

▲有民眾就分享，他在家中捕獲一隻體型超巨大的蚊子，而將照片傳上網後，掀起網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）
▲有民眾就分享，他在家中捕獲一隻體型超巨大的蚊子，而將照片傳上網後，掀起網友熱議。（圖／翻攝自爆料公社）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 18:36:27

夏天的腳步慢慢逼近，除了悶熱難受的高溫來臨外，擾人的蚊子也開始出現，近日有民眾就分享，他在家中捕獲一隻體型超巨大的蚊子，而將照片傳上網後，不僅掀起網友熱議，也有內行出面說明品種，並強調「這隻不吸血」、「它還能算上益蟲呢」。

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一名網友在臉書社團「爆料公社」分享一張照片，圖中可見，原PO用透明長管將一隻蚊子裝起來，該蚊子體型巨大，身體略呈現金屬光澤，整個外觀宛如一隻蜘蛛，模樣相當兇狠，原PO也表示「突然飛來一隻蚊子，體型嚇到我了」。

▲（圖／翻攝自爆料公社）
▲蚊子體型巨大，身體略呈現金屬光澤，整個外觀宛如一隻蜘蛛，有內行網友也隨即認出牠的真實身份。（圖／翻攝自爆料公社）
圖片曝光後，網友紛紛留言「這根本無人機」、「你抓到他才嚇到我」、「被這麼大隻的吸到，應該會貧血」、「這是阿嬤養的嗎」、「被這叮到會像打針吧」、「是恐龍時期的蚊子吧」、「天啊，我遇到這種應該奪門而出」、「蚊子界的巨石強森」、「第一次見到這樣奇怪的蚊子」、「這隻我直接投降」。

不過，也有內行認出，其實這隻蚊子名為「金腹巨蚊」，並留言科普「金腹巨蚊，世界上最大的蚊子，是益蟲，成體後以花蜜、樹汁為食」、「快放生，他不吸血只吃蜂蜜，幼蟲時期吃埃及斑蚊跟白線斑蚊的幼蟲維食」、「不吸血，其幼蟲為肉食性，還會捕食其他蚊子的幼蟲」、「這金腹巨蚊很重要的，不要殺啊」。（編輯：張志浩）

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