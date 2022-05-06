《2521》金泰梨封2022百想視后！講感言「羅希度秒上身」

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金泰梨上台發表感言時，因得獎突然一度哽咽，不斷說出「怎麼辦」，彷彿劇中「羅希度」上身。她雖然一度詞窮，但不忘感謝《二十五，二十一》的所有人，也很榮幸能認識到飾演的「羅希度」，她說：「我最近看了我一篇我20歲出頭寫的文章，『學習是別人幫不了你的，是自己要去偷學來的』，我本來忘得一乾二凈，我從希度身上真的偷學到很多東西，對我來說，是希度這孩子找到了我，我能演出這麼棒的角色，真的非常感激，說真的，我不能說我很幸福，但我很感謝。」
此次入圍「最佳女主角」的還包含《少年法庭》金憓秀、《戀慕》朴恩斌、《衣袖紅鑲邊》李世榮、《以吾之名》韓素希等。
第58屆「百想藝術大賞」電視部門重要得獎名單：
最佳戲劇：《D.P：逃兵追緝令》
最佳導演：黃東赫《魷魚遊戲》
最佳男主角：李俊昊《衣袖紅鑲邊》
最佳女主角：金泰梨《二十五，二十一》
最佳男配角：趙賢哲《D.P：逃兵追緝令》
最佳女配角：金信祿《地獄公使》
最佳男新人：具教煥《D.P：逃兵追緝令》
最佳女新人：金慧峻《神探具景伊》
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