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《2521》金泰梨封2022百想視后！講感言「羅希度秒上身」

▲金泰梨是本屆百想視后。（圖／baeksang.official tiktok）
▲金泰梨是本屆百想視后。（圖／baeksang.official tiktok）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-06 22:24:092022-05-06 22:50:36

南韓一年一度影視盛典第58屆「百想藝術大賞」今（6日）台灣時間6點45分舉行，隨著政府疫情解禁政策，典禮睽違2年開放觀眾入場，頒獎、入圍者皆戴好口罩觀禮。今年「最佳女主角」呼聲最高的金泰梨，不負眾望封本屆視后。

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▲▼金泰梨不敢相信自己得大獎，崔顯旭幫忙保管口罩。（圖／baeksang.official tiktok）
▲▼金泰梨不敢相信自己得大獎，崔顯旭幫忙保管口罩。（圖／baeksang.official tiktok）
▲▼金泰梨不敢相信自己得大獎，崔顯旭幫忙保管口罩。（圖／baeksang.official tiktok）
 
金泰梨今年主演的《二十五，二十一》大受歡迎，亦是本屆「最佳女主角」獲獎呼聲最高得主，最終不負眾望，當台上唱名她得獎時，金泰梨驚嚇睜大眼，劇中飾演「小可愛」文智雄的崔顯旭，則貼心幫忙保管口罩，金泰梨從座位到台上，一路摀嘴不敢置信。

金泰梨上台發表感言時，因得獎突然一度哽咽，不斷說出「怎麼辦」，彷彿劇中「羅希度」上身。她雖然一度詞窮，但不忘感謝《二十五，二十一》的所有人，也很榮幸能認識到飾演的「羅希度」，她說：「我最近看了我一篇我20歲出頭寫的文章，『學習是別人幫不了你的，是自己要去偷學來的』，我本來忘得一乾二凈，我從希度身上真的偷學到很多東西，對我來說，是希度這孩子找到了我，我能演出這麼棒的角色，真的非常感激，說真的，我不能說我很幸福，但我很感謝。」

此次入圍「最佳女主角」的還包含《少年法庭》金憓秀、《戀慕》朴恩斌、《衣袖紅鑲邊》李世榮、《以吾之名》韓素希等。

第58屆「百想藝術大賞」電視部門重要得獎名單：

最佳戲劇：《D.P：逃兵追緝令》
最佳導演：黃東赫《魷魚遊戲》
最佳男主角：李俊昊《衣袖紅鑲邊》
最佳女主角：金泰梨《二十五，二十一》
最佳男配角：趙賢哲《D.P：逃兵追緝令》
最佳女配角：金信祿《地獄公使》
最佳男新人：具教煥《D.P：逃兵追緝令》
最佳女新人：金慧峻《神探具景伊》

▲本屆「最佳女主角」入圍者。（圖／baeksang.official tiktok）
▲本屆「最佳女主角」入圍者。（圖／baeksang.official tiktok）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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