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俄軍侵烏出現首名女兵陣亡　27歲軍醫死於馬立波戰事

▲27歲瓦倫蒂娜·加拉托娃(Valentina Galatova)在戰地前線擔任醫護兵不幸殉職。(圖/截自推特@ElPortal24,@Press24Seven)
▲27歲瓦倫蒂娜·加拉托娃(Valentina Galatova)在戰地前線擔任醫護兵不幸殉職。(圖/截自推特@ElPortal24,@Press24Seven)

中央社

2022-05-07 05:00:00

（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯媒體本週證實，27歲俄國女軍醫加拉托娃在烏克蘭陣亡。英國「泰晤士報」報導，她是4月在馬立波的圍城之戰陣亡，使她成為2月底俄烏開戰以來首位陣亡的俄國女兵。

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「泰晤士報」（The Times）報導，加拉托娃（Valentina Galatova）在俄軍圍攻烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）的戰鬥中遭到迫擊砲攻擊身亡。她1994年出生於西伯利亞，小時候搬家到距離烏克蘭邊界100多英里（約160公里）的佛洛尼斯（Voronezh）。

加拉托娃其後來到烏克蘭東部的分離主義地區頓內茨克（Donetsk）研讀心理學。今年2月俄羅斯對烏克蘭發動進攻後，她加入親俄的分離主義陣營，擔任前線軍醫。

加拉托娃在佛洛尼斯附近下葬後，俄羅斯媒體本週證實她的死訊。她的丈夫去年已在頓內茨克的戰鬥中陣亡，她的8歲兒子將由她的母親照顧。

俄羅斯軍隊目前共有4萬1000名女性官兵，占俄軍比例僅略多於4%，不得擔負前線戰鬥任務。俄軍約有4000名女性軍官，截至去年，其中共有44名上校。

俄軍男女比例如此懸殊，原因之一在於俄羅斯規定，女性可免服兵役。

反觀烏克蘭軍隊，女性比例占15%，可以從事戰鬥任務。至今已有數名烏克蘭女兵陣亡，包括有12名孩子的48歲女兵塞米迪亞諾娃（Olga Semidyanova），她3月在頓內茨克邊界遭到射殺。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1110506

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