不是滿族！中國最後一位仍健在王妃　靠遊客合照賺生活費

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當時出於穩定南疆局勢的考量，國民政府沒有廢除庫車王的封號，1941年，在經過新疆軍閥盛世才的批准下，達吾提正式成為第12代庫車王。
庫車王府坐落在新疆阿克蘇地區，是18世紀中期清朝乾隆皇帝，為了表揚當地維吾爾族首領鄂對，協助平定大小和卓叛亂的功績，專門派遣漢族工匠修建而成，算起來也有200多年的歷史，歷經歲月風霜，20世紀初時，原庫車王府僅存部分房屋和城牆，直到2004年庫車市政府耗費鉅資重建，而讓許多遊客慕名前來的庫車王妃就在裡頭。
據悉，熱婭那木是達吾提的第5任妻子，2人相差40歲，成婚時，達吾提已經70歲了，而熱婭那木只有30歲。2014年達吾提去世時，熱婭那木也不過40多歲。
王爺死後，熱婭那木王妃雖然留守庫車王府，不過她並沒有王府的所有權，每天的任務就是和遊客拍照，接待媒體等等，而且想要和王妃拍照的遊客，還必須支付數十元的合照費用。
雖然有顯赫的頭銜，不過這位王妃的生活過得並不怎麼寬裕，甚至有些拮据，靠與遊客合照賺取收入來維持生計，據說是因為達吾提臨終時的遺言，交代政府不需照顧遺族，讓王妃和孩子們自力更生即可。
除了與遊客合影，熱婭那木王妃還寫了本關於庫車歷史、王府家族故事的書，由王府管理單位、導遊們代為販售，收入也是用於補貼王妃的生活費。
身為活在現代的末代王妃，熱婭那木並未受到封建思想洗禮，畢竟她丈夫出生時，中國就已經改朝換代，所謂的王銜，象徵意義居多；然而，皮膚白皙、眼神明亮的王妃，身上仍散發著獨特氣質，也讓許多見過她的旅客留下深刻的印象。