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午後變天！母親節炸雨到下週　「滯留鋒」襲台氣溫驟降

▲氣象局說，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後西半部山區並有局部大雨發生的機率，晚起西半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣。（圖／NOWNews影像中心）
▲氣象局說，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後西半部山區並有局部大雨發生的機率，晚起西半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣。（圖／NOWNews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 06:56:20

中央氣象局今（7）日表示，臺灣東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，東半部地區及午後西半部山區並有局部大雨發生的機率，晚起西半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣。

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示：台灣西側有鬆散中高雲移入，東側海面上有零星的降水回波。

今晨截至4：53本島平地各區最低氣溫大多在19至22度〔北部(台北北投區)19.0度，中部(台中大甲區)20.3度，南部(台南新化區)21.7度，東部(花蓮壽豐鄉)20.9度〕。

吳德榮指出，最新(6日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日白天偏熱；大氣不穩定，各地晴朗午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，中南部近山區部分平地受影響，東半部亦有局部陣雨或雷雨的機率。各區平地氣溫：北部19至31度，中部20至33度，南部22至34度，東部21至32度。

明日、下週一(8、9日)鋒面結構鬆散、但大氣不穩定，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多偶雨、高溫微降，低溫不變；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率；下週三、四(11、12日)台灣在暖氣團內，氣溫偏高；各地多雲時晴、中部以北偶有有局部短暫降雨的機率。

吳德榮表示，下週五(13日)「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；氣溫驟降、明顯轉涼；皆應注意！14日鋒面逐漸南移，15、16日再北返，呈現南北徘徊的特徵，為今年梅雨季第1波「滯留鋒」；由於是期末模擬，各國模式並不完全一致，且皆持續調整中；應繼續觀察。

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