COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國道嚴重車禍！貨車載「5萬支快篩」趕送貨　釀2死3傷

▲一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車6日下午行經國道3號苗栗西湖路段，連續追撞前方2輛高公局委外施工的小貨車，事故共造成2工人死亡、3人受傷，詳細肇事原因仍待釐清，後續將依涉業務過失致死罪嫌偵辦。（圖／中央社）
▲一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車6日下午行經國道3號苗栗西湖路段，連續追撞前方2輛高公局委外施工的小貨車，事故共造成2工人死亡、3人受傷，詳細肇事原因仍待釐清，後續將依涉業務過失致死罪嫌偵辦。（圖／中央社）

中央社

2022-05-07 07:47:26

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）一輛載運5萬劑快篩劑的大貨車6日下午行經國道3號苗栗西湖路段，連續追撞前方2輛高公局委外施工的小貨車，釀成2人死亡、3人受傷，車上快篩劑待由廠商派員接駁運送。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國道公路警察局第2大隊表示，這起事故發生在6日下午2時44分，黃姓男子（34歲）駕駛大貨車載運5萬劑快篩劑自林口出發，準備分送往台中、雲林及高雄，行經國道3號南向138公里西湖路段，不明原因追撞前方2輛施工小貨車，事故共造成2死3傷。

國道警方初步調查，施工車輛為高公局委外廠商進行邊溝、伸縮縫清疏作業，事發當時，1輛在前方進行移動式清理伸縮縫雜物，另1輛在後方警戒，大貨車猛力撞擊瞬間，幾乎「騎上」小貨車導致嚴重擠壓變形，其中鄒姓男性工人（61歲）當場慘死，另外，小貨車陳姓駕駛（27歲）送醫搶救後宣告不治，另2名工人傷勢較輕；大貨車黃姓駕駛則肋骨斷裂，酒測值為零。

國道公路警察局第2大隊副大隊長范楊健指出，因發生死亡事故，大貨車拖回隊部後需留置進行調查，得知貨櫃內載運5萬劑快篩劑，「值此疫情當前，簡直比黃金還重要」，絲毫不敢大意，已聯繫廠商派員到場清點、接駁載送，且會全程錄影記錄，至於快篩劑有無因此損毀，須待貨主到場清點確認。

范楊健表示，國道施工具有一定危險性，高公局若有施工作業，理應由工程單位安排緩撞車在後方防護，經詢問大甲工務段回覆，一般占用車道施工才會派緩撞車到場，今天事故現場為路肩施工，故採另一車輛在後方警戒方式作業。

警方表示，檢視大貨車行車紀錄器，黃姓駕駛原本行駛於外側車道，疑似恍神，車輛突然偏移車道連續追撞施工車輛及作業人員，詳細肇事原因仍待釐清，後續依涉業務過失致死罪嫌偵辦。（編輯：張銘坤）1110506

中山高死亡車禍！廂型車失控撞護欄　太太遭拋飛車外慘死

午後變天！母親節炸雨到下週　「滯留鋒」襲台氣溫驟降

健保APP連結「回報系統」改版！PCR陽性就可「立即填寫」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀