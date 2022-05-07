卡友超會換！這銀行紅利點數1年用掉1.6億點、禮券最搶手
提到信用卡，許多人都很喜歡刷卡獲得現金回饋，但市場上還是有擁護「紅利點數」兌換的死忠派，熱衷以利用紅利來兌換各式商品。根據兆豐銀行統計便發現，2021年卡友換掉的紅利點數就超過1.6億點，其中最受大家歡迎的品項就是「超商禮券」，顯見便利商店在民眾生活中的必要性，也確實反映在紅利兌換的熱門品項上。
兆豐銀行表示，卡友們兌換的商品更是五花八門，除了時下最夯的iPhone、Dyson涼暖空氣清淨機、五星飯店住宿券、航空哩程、熱門餐廳餐券、電影票之外，最受大家歡迎的品項就是「50元7-11現金抵用券」，兌換筆數約14%，其次是「momo購物千點抵60元」，占比約13%，第三名則是「100元全家超商購物金」，比例約8%。
進一步觀察兌換場域的「筆數」排行榜，也可以發現「超商」依舊穩坐冠軍，占比為43%，而特約商店如百貨、網購等居次，比例為34%，最後才是銀行線上紅利商城，比例23%。
不過，當觀察紅利「點數」實際分布，整體局勢則呈現翻轉的狀態，筆數冠軍的超商通路反而敬陪末座，比例僅20%，而特約商店一樣居次，比例同樣34%，銀行紅利商城則一舉衝至冠軍，比例高達46%之高。
兆豐銀行更透露，還有一項隱藏版的紅利兌換品項，一直以來都相當受到卡友的歡迎，那就是市區停車的紅利折抵，每日最高可以停到3小時，以兆豐無限卡及世界卡為例，今年4月18日起特別推出無條件即可享300點紅利免費市區停車1小時的優惠，另美福聯名卡則是前月新增不限金額消費，當月也可用200點紅利享有免費停車1小時，其他指定兆豐信用卡則可用500點換取免費停車1小時，對於開車族來說是一大利多，因此也成為許多卡友津津樂道的隱藏版福利。