打造人生5大補帖！不同階段媽媽保險強化指南看這裡

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此外，據求職網調查顯示，「職場媽媽」自評目前「生活疲憊指數」平均為77.3分，且包含公私事每日工作逾10小時，甚至有2成媽媽超過12小時，過勞風險激增。全球人壽建議媽媽們，要先好好照顧自己，善用保險規劃為自己打造人生5大補帖，才能無後顧之憂地照顧好先生、小孩，用無憂的未來擁抱辛苦的自己。
康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）也提到，歷年康健人壽360康健指數調查發現，近7成女性受訪者最擔心的健康問題包括癌症、意外、心血管疾病等，而職業婦女壓力的前3大來源，分別是個人健康、工作負擔以及家庭經濟壓力，凸顯健康和財務的影響，建議不同世代的母親們，可就自己的工作生活型態或子女的成長階段，來選擇適合自己的保障方案。
公勝財顧財務顧問蔡欣燕就建議，隨著高齡產婦越來多，不可忽視高危險妊娠合併症風險增加，應優先考量住院醫療險與意外險，才能讓整個家庭無後顧之憂，像是懷孕期間，外出時行動不便，萬一不小心受傷意外險都能夠理賠。
此外，住院醫療險又分為住院日額型與實支實付型，考量到醫療發生需自費的醫療費及雜支費，建議新手媽媽應先考量實支實付醫療險型，另外懷孕屬於自然現象，不在醫療險保障範圍，但仍有部分懷孕衍伸的相關疾病，依保單某些條件是能理賠的。除了住院及手術費用外，居家療養或是須請假養病造成薪資損失等相關費用很容易被忽略，則可善用住院日額型醫療險來轉換損失。
由於年輕媽媽正處於扶養子女花費較大的階段，元大人壽也建議可優先規劃基本保障，如手術及住院保險，透過基本的醫療保障，減緩因意外或疾病造成家中經濟、子女照護中斷的風險，也可選擇定期壽險搭配醫療附約。此外，考量癌症年輕化，35歲後為乳癌、子宮頸癌好發年齡，建議將癌症險一併規劃，
除了上述新手媽媽階段的基本保障之外，公勝保經資深協理陳郁瑄認為不同年齡的媽媽應依照人生階段來補強需要的保障。例如通勤族媽媽一定要更強化意外險，建議投保專案型意外險，針對大眾交通運輸或是公共意外有加倍給付的理賠。
至於全職媽媽長期在做飯時接觸高溫油煙，是罹患肺癌的高危險群，不妨加強重大傷病險的保額，預算足夠也可再多投保癌症險；屆退的媽媽在50-65歲階段面臨儲備退休金議題，透過勞退新制的退休金，加上有破產之虞的勞保退休金，維持退休後的基本開銷可能是有困難的，因此建議可考慮具有壽險保障的利變型壽險，在存退休金、累積資產的同時，也兼顧了家庭責任風險轉嫁，在一定年期後，進入年金給付，成為每個月穩定的現金流。
全球人壽則建議媽媽們的醫療險規劃首重實支實付醫療險型，且保額一定要高一點，以填補未來需要自費的醫療及雜支費用。由於實支實付險多為一年期保障，建議可以考慮有提供高齡時期實支實付保障的醫療險。除了住院及手術費用外，居家療養或是須請假養病造成薪資損失等相關費用很容易被忽略，建議可透過住院日額型醫療險來填補經濟損失。
另外，因女性生理結構複雜、會進行手術的機率比男性更高，手術險也是不可缺少的保障。全球人壽也進一步提醒，由於醫療技術日新月異，有越來越多的治療在門診就能完成，在投保手術險的時候，除了有符合全民健康保險醫療服務給付項目及支付標準第二部第二章第七節的「手術」及第三部第三章第四節第三項「開刀房手術」的項目外，更要注意是否有包含「特定治療處置」或「門診手術」，才能擁有完整的保障。若是有在外工作的職場媽媽，則一定要加保意外險，避免通勤時或工作期間發生意外，衝擊家庭。
隨著孩子長大，媽媽年紀也隨之增長，更不能忽視癌症或重大傷病帶來的威脅，建議這階段的媽媽可透過一次性給付的重大傷病險搭配多次給付型的癌症險，來減輕初期大筆醫療支出及後續治療的負擔，讓自己安心無憂的好好治療，不擔心對家庭帶來經濟壓力。
在小孩長大、離家之後，女性卸下了大部分的「媽媽」身份，又回到了自己，因此，媽媽們在工作期間就應及早規劃長照險，除了轉嫁家庭責任時期因疾病或是意外造成的長照風險，或是退休後因逐漸退化而產生的照護需求，長照險都可以派上用場，不讓自己成為孩子的負擔，讓現在的自己可以照顧未來的自己。
當然，媽媽們做好前面各種醫療保障打底後，別忘了要規劃自己的退休金，穩定退休後的財源，才能好好享受退休生活。不過，在孩子成長時期需要支出費用較高，媽媽可能會覺得可支配的金額不多，全球人壽建議媽媽們可以透過分期繳利變型終身壽險來分階段規劃，也可以規劃躉繳利變型壽險商品，除了增加自己的保障額度，也可藉此加快保單價值準備金的累積速度，讓資產累積更快更多，輕鬆達成想要的退休生活。