高雄女確診！狂咳嗽遭旅館趕出 深夜街頭流浪攔警車獲救
1名從高雄到台南找工作的20歲女子，先借住朋友家，怎料遇上疫情爆發，因朋友確診，自己去醫院採檢PCR陽性，由於防疫規定，該女只能當天找旅館入住，但因為是確診者而被驅趕，只能在街頭流浪，所幸攔下警車求助後，順利搭乘防疫計程車回高雄檢疫所。
根據《中時新聞網》報導，該女子與朋友決定共同找工作，在3日到台南友人家同住，沒想到友人5日確診，配合防疫須獨自居家照護，她也立刻去醫院進行PCR，結果也陽性確診，當天便隨意找一間旅館投宿。
飯店服務生看她不停咳嗽，一問之下得知是確診者，立即以「我們不是防疫旅館」為理由，要求女子離開，女子在6日凌晨只能拖著行李在路上流浪，走著走著，所幸遇見巡邏車經過，女子前往攔車，並表明自己確診，希望能獲得幫助。
警察當下知道是確診者也相當畏懼，最後為女子聯繫上台南衛生局，找來防疫計程車將人載回高雄的隔離檢疫所。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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