周貶1.8角！台美利差擴大資金撤 匯銀：台幣後市仍看貶
美國聯準會（Fed）如市場預期升息2碼，並在6月啟動縮表，但也表達未來不會一次升息3碼，只是市場擔憂經濟衰退，尤其在美國非農就業報告優於預期，更擔心聯準會將採更激進手段抑制通膨，導致恐慌指數飆升，美股反彈僅曇花一現，隨後遭血洗，美元指數再飆高，台北股、匯市也重挫，新台幣兌美元周貶1.8角，周線連7貶。展望後市，匯銀人士認為，隨著聯準會連番升息下，台美利差料持續擴大，在資金持續流出帶動，新台幣後市仍看貶。
受到美股主要指數大跌拖累，通膨及升息相段議題再度成為市場擔憂焦點，台股5月6日周五終場大跌287.92點，收在16408.20點，成交值2503.35億元，周線連2黑。
新台幣兌美元同樣開低走低，更一度重貶逾2角，來到29.724元，隨後出口商拋匯湧現，加上中央銀行也不樂見新台幣貶破29.7元剎不住，也進場調節，新台幣貶幅收斂，5月6日收在29.66元，創逾22個月收盤新低價，較前一交易日仍貶值1.51角，周線亦連7貶，累計1周下來貶值了1.8角，貶幅0.61%。
展望後勢，匯銀人士指出，美國聯準會終歸還是要繼續升息，台美利差料擴大資金外移的趨勢不會改變，加上美國指標10年公債殖利率又回彈到3%，也支撐美元偏強格局。因此，在美國聯準會連番升息影響下，台美利差料持續擴大，受資金持續流出帶動，新台幣後市仍看貶。