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網美爆乳控連千毅詐騙！緊身衣露深溝　網跪：她說啥都對

▲Mini蝶身材火辣，還是4個孩子的媽媽。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶身材火辣，還是4個孩子的媽媽。（圖／翻攝Mini蝶FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-07 11:57:13

直播主連千毅販售NFT惹議，因為外界關注，5/5約定在桃園體育場的會面被迫取消，網紅「勾起你心中的惡」改邀請律師、受害人者出面陳情，沒想到曾與連千毅合作的直播主「Mini蝶」，出面控訴欺騙，竟穿著低胸裝爆乳現身，露出胸前一條深溝，讓網友視線不知該看哪，直呼這招根本「溝起你心中的惡」！

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▲Mini蝶加入直播多年，月收入超過10萬。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶加入直播多年，月收入超過10萬。（圖／翻攝Mini蝶FB） 
▲Mini蝶曾在網路上販售原味內衣，引發網友討論。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶曾在網路上販售原味內衣，引發網友討論。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶曾與連千毅直播合作過。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶曾與連千毅直播合作過。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶表示買了3張NFT，結果都賣不出去。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶表示買了3張NFT，結果都賣不出去。（圖／翻攝Mini蝶FB）

擁有甜美娃娃音的「Mini蝶」，擔任直播主多年，擁有12萬臉書粉絲追蹤，長相激似女星周曉涵，儘管是4個小孩的媽媽，卻依舊保持火辣身材，還曾在網路上販售穿過的原味情趣內衣，被酸民狠嗆「你這樣有想過你爸媽感受嗎？」每月靠著直播、兼差，月薪高達15~20萬元，感嘆賺錢不容易。

沒想到辛苦賺來的錢，年初卻在購買連千毅NFT幻滅了，她聲稱透過朋友介紹投資，提前買了3張NFT約8萬多元（每張為1,000元美金），結果第一天就賣不出去，也沒換到對方說的鑽石、名錶、同台宣傳的福利，有些人還買了10張，根本不是連千毅所說的持有者最多6張，未達換取門檻。

▲Mini蝶（左）火辣身材連旁邊的受害者都忍不住偷瞄。（圖／翻攝勾起你心中的惡YouTube）
▲Mini蝶（左）火辣身材連旁邊的受害者都忍不住偷瞄。（圖／翻攝勾起你心中的惡YouTube）
▲Mini蝶希望連千毅NFT案受害者，可以勇敢出面說明。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶希望連千毅NFT案受害者，可以勇敢出面說明。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶是4個孩子的媽媽。（圖／翻攝Mini蝶FB）
▲Mini蝶是4個孩子的媽媽。（圖／翻攝Mini蝶FB）

不過，Mini蝶當天身穿粉色緊身小可愛，尺寸太小，擠出胸前深溝，加上可愛的娃娃音，讓觀眾看到忘我，連她身旁的投訴者也忍不住猛偷瞄胸部，網友直呼「勾惡找到流量密碼了」、「這聲音我好像戀愛了」、「真的太大了，你講什麼都是對的！」、「這是一個還沒開口就已經被認同的視頻，說了什麼已經不重要」！

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