快訊／確診人數破4萬！本土＋「46,377」　死亡再增11人

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指揮中心指出，今日新增11例本土病例死亡個案，為7例男性、4例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增159例境外移入個案中，75例男性，84例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(4例)，捷克、日本、泰國及美國(各1例)移入，另151例移入國家調查中。入境日介於今年3月12日至5月6日。
指揮中心統計，截至目前國內累計8,882,852例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,568,101例排除)，其中314,983例確診，分別為11,811例境外移入、303,118本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計907例COVID-19死亡病例，其中892例本土，個案居住縣市分布為新北市432例、臺北市333例、基隆市36例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。