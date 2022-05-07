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快訊／確診人數破4萬！本土＋「46,377」　死亡再增11人

▲流行疫情指揮中心公布，今（7）日本土確診新增4萬人6377人，境外新增159人，死亡再增11人。（圖／翻攝指揮中心直播）
▲流行疫情指揮中心公布，今（7）日本土確診新增4萬人6377人，境外新增159人，死亡再增11人。（圖／翻攝指揮中心直播）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 14:05:352022-05-07 14:07:18

流行疫情指揮中心公布，今（7）日本土確診新增4萬人6377人，境外新增159人，死亡再增11人。

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指揮中心表示，今日新增之46,377例本土病例，為22,270例男性、24,093例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(16,670例)，臺北市(9,245例)，桃園市(6,882例)，臺中市(2,517例)，高雄市(2,163例)，基隆市(1,910例)，臺南市(1,352例)，宜蘭縣(840例)，花蓮縣(803例)，新竹縣(788例)，屏東縣(584例)，彰化縣(517例)，新竹市(457例)，雲林縣(369例)，苗栗縣(338例)，南投縣(266例)，臺東縣(261例)，嘉義縣(188例)，嘉義市(110例)，澎湖縣(74例)，連江縣(22例)，金門縣(21例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增11例本土病例死亡個案，為7例男性、4例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月24日至5月3日，死亡日期介於4月30日至5月4日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增159例境外移入個案中，75例男性，84例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自菲律賓(4例)，捷克、日本、泰國及美國(各1例)移入，另151例移入國家調查中。入境日介於今年3月12日至5月6日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,882,852例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,568,101例排除)，其中314,983例確診，分別為11,811例境外移入、303,118本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計907例COVID-19死亡病例，其中892例本土，個案居住縣市分布為新北市432例、臺北市333例、基隆市36例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例，高雄市及雲林縣各2例，新竹市、南投縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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