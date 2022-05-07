輕症確診居家照護改7+7！無須PCR直接解隔 不溯及既往
本土疫情今（7）日再創新高，破4萬人染疫，指揮中心陸續調整防疫措施，已先取消實聯制、居隔電子圍籬，指揮官陳時中宣布，明天開始，未來輕症居家照護對象，距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔，並進行自主健康管理7天，由原先的「10＋7」改為「7＋7」，確診者可以少關３天。
原本只要是確診的民眾，都必須遵守隔離10天的規定，但是指揮中心宣布，明起將門檻降到7天，不過僅適用於5月8日後的確診者，不回溯先前檢驗陽性的民眾。
陳時中說明，輕症無論是居家照護或在醫院、加強版集中檢疫所、加強版防疫旅館，這些輕症患者，原本採取滿10天後自動解隔，現在改為滿7天無須採檢自動解隔。
陳時中也說，目前輕症和無症狀者佔99.7%，且病毒去化比較快，7天以後傳染力幾乎沒有，延長輕症的醫療時間反而會佔用中重症的醫療資源，自動解隔也不用耗費PCR檢驗量能，以便更集中心力去處理中重症病人。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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