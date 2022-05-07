防疫策略調整 陳時中：輕症、無症狀患者得自己照顧自己
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增46536例COVID-19確定病例，分別為46377例本土個案及159例境外移入；另確診個案中新增11例死亡。國內疫情升溫，為了強化防疫量能及韌性，指揮中心今日也宣佈了多項最新防疫措施指引，希望減輕醫療體系負擔。指揮官陳時中也直言，未來醫療量能會投放在中重症的患者上，輕症或無症狀者可能得「自己照顧自己」。
陳時中說明，密切接觸者匡列以同住親友為原則，解除隔離條件也修正放寬，非中重症患者改為7天後解隔，居家照護者距發病日或採檢日7天後，無需採檢直接解隔。主要就是為了讓輕症者減少醫療時間，避免消耗醫療量能，讓醫療體系專注在治療中重症患者上。
陳時中解釋，這波疫情的輕症、無症狀染疫者比率高達99.75％，7天後幾乎就沒有傳染力，未來的防疫重點不是降低確診人數，而是減輕醫療體系照顧負擔，量能投入在中重症者，更好地控制疫情。
陳時中表示，會要求地方政府廣設採檢站、加強設置防疫旅館和集中檢疫所，以落實輕重症分流。另外陳時中也直言，無症狀或輕症患者，未來得「自己照顧自己」，若什麼狀況都要跑去大醫院、醫療中心求治，那醫療量能再怎麼拉高也是不夠。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。