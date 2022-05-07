防疫措施最新指引調整！5／8起上路　「4大新制」一次看

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密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場及學校採自主應變，居家隔離單開立僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行，有特殊需要者可另外申請。對於採3＋4居家隔離的密切接觸者，取消電子圍籬措施。
2.職場應變指引原則調整
若職場中出現確診者，其餘同事若有症狀一律需快篩，若無症狀則可免篩；而無症狀者又須分為高風險者和低風險者，低風險者無症狀就可以持續工作；高風險者則要再分為完整接種者和未完整接種者，完整接種者可以持續工作並自最後接觸日起自我健康監測7天；未完整接種者則須自我居隔／居家辦公3天，3天後每隔1、2天快篩一次，直至最後接觸日滿7天。
3.停課標準調整
國小及幼兒園，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，其所屬班級之同學與導師，全班暫停實體課程3天，並由學校提供1人1劑快篩試劑。安親班與課後照顧中心比照辦理，但無須提供快篩。
國中及高中，確診個案如「確診前2日內」曾到校上課，確診學生所屬班級之座位「九宮格」同學，實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。招收國中及高中學生之補習班比照辦理，但無須提供快篩。
大專院校，學校可授權「授課教師」於上課班級出現確診或居隔學生而須返家進行居家照護或居家隔離時，與學生討論後，實施遠距教學。
學校住宿學生同寢室室友比照「同住親友」，需居家隔離，由學校配合指揮中心規定發放3劑快篩試劑。另外社團及活動人員，與確診個案於「確診前2日內」有摘下口罩共同活動15分鐘以上，該類人員（教師、學生、教練等）實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。
4.確診個案解隔離條件調整
居家照護者，距發病日或採檢日已達7天，無須採檢直接解隔，進行7天自主健康管理；在醫院或集檢所與加強版防疫旅館的輕症患者，兩次快篩陰性或距發病／採檢達5天一次快篩陰性，或距發病日／採檢日已達7天，符合以上任一條件，無需採檢直接解隔，進行7天自主健康管理；中重症住院患者，症狀緩解且1次PCR採檢陰性或Ct值大於等於30，可轉出隔離專責病房。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。