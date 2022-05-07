十多刀砍死前妻新歡　莽前夫車站落網

昨（ 6 ）日警方接獲民眾報案，高雄市苓雅區林森二路某大樓內疑似有人輕生，苓雅警分局獲報後立即前往，現場發現吳姓男子（ 74 年次）全身多處穿刺刀傷，經由消防人員判定已身亡，專案小組在今（ 7 ）日於鼓山車站附近，將何姓男子（ 77 年次）追緝到案，何男坦承犯案，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

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▲警方今天下午發現何嫌出現在鼓山車站電梯前，立即予以逮捕。（圖／記者郭凱杰翻攝）