十多刀砍死前妻新歡　莽前夫車站落網

昨（6）日警方接獲民眾報案，高雄市苓雅區林森二路某大樓內疑似有人輕生，苓雅警分局獲報後立即前往，現場發現吳姓男子（74年次）全身多處穿刺刀傷，經由消防人員判定已身亡，專案小組在今（7）日於鼓山車站附近，將何姓男子（77年次）追緝到案，何男坦承犯案，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
經警方逐一調閱監視器並查訪大樓進出人員，發現姚姓女子前夫何姓犯嫌（77年次）於6日9時47分進入大樓，並於10時48分離開大樓，警方鎖定何姓犯嫌涉有重嫌，最後循線調閱監視器發現何嫌消失在鼓山車站，專案小組持續調閱監視器及契而不捨追查，今天日下午發現何嫌出現在鼓山車站電梯前，立即予以逮捕。何嫌自知已無法逃離，坦承犯案並帶專案小組至路竹車站附近犯嫌的機車停放處(置物箱)取回2把凶刀，全案依殺人罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
警方調查，吳男為台北人5日才南下，住在女友高雄苓雅區的租屋處，女友早上出門上班，豈料中午回家休息時，打開門就看到吳男倒臥在血泊之中，並立刻打電話報案，當時向警方陳述是「有人輕生」。
苓雅分局偵查隊長陳仁正表示，警方獲報後趕到現場發現吳男身上的刀傷研判疑似外力介入，朝他殺方向偵辦；陳仁正指出，姚女在出門後，曾有一名男子進入該棟大樓找她，身形與前夫相似，警方不排除是該名男子在吳男應門後，行兇鑄下大錯，目前警方已將何男追緝到案。
苓雅分局長王世芳呼籲，警察依法執行公權力維護社會治安，絕不容許任何不法情事，對於犯罪零容忍，有任何犯罪行為，警方絕對會在最短時間全力查緝到案，以維護社會秩序。