謝祖武拋妻兒爆「家庭災難」 私奔《婚姻》小三張本渝
華視《婚姻結業式》明（8日）播出完結篇，張本渝與謝祖武最終感情歸屬令觀眾好奇，網路上「回歸家庭」與「追求愛情」兩派網友各自表述，預告中可看到，謝祖武對著張本渝說：「我可以假裝不知道這一切，我跟妳現在馬上離開。」想要帶著張本渝遠走高飛，不過謝祖武自己對這段劇情並不認同，坦言會帶來災難。
談到這場「為愛走天涯」的感情戲，謝祖武就說：「像駱誠這樣成熟年紀的人，很多事情不能假裝不知道，說好聽點是天真，說難聽點是逃避，我不認同他這樣的作法，這樣非但沒辦法好好跟美惠在一起，反而會帶給兩家庭災難。」張本渝也說：「美惠本身的個性是一個直線也直接的人，長大後嫁給一個不愛的人這麼多年，所以她知道活在假象裡面有多難受，若兩人像駱誠說的那樣私奔，也只不過從一個謊言跳進另一個謊言中，不是美惠想要的結果。」
大結局在母親節當天登場，張本渝趁這個機會喊話：「母親節要到了，我要大讚一下所有的女人們，雖然平常在關係中常扮演跟隨者，但是發生狀況的時候又能夠挺身而出撐起一片天，就像美惠這個角色堅忍剛強一樣，根本超威，超完美的啊。」她將和謝祖武、何如芸、梁赫群陪觀眾看最後一集，映前直播於明晚8點45分在華視娛樂show粉專、公視台語台粉專、《婚姻結業式》粉專開始。