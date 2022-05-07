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高市防疫新制　陳其邁：高市遭匡列學生每人兩支快篩試劑

▲高雄市長陳其邁今天宣布，高市府也將發給遭匡列學生每人兩支快篩試劑，落實「以篩代隔」新制度。(圖／高市府提供)
▲高雄市長陳其邁今天宣布，高市府也將發給遭匡列學生每人兩支快篩試劑，落實「以篩代隔」新制度。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-05-07 21:00:00

高雄市長陳其邁今(8)日宣布，自8日0時起配合中央防疫政策，居家隔離「密切接觸者」匡列對象僅限「同住親友」，其餘改列自主應變對象，電子圍籬也取消。高市府也將發給遭匡列學生每人兩支快篩試劑，一有症狀就先快篩，第3天時再快篩一次，落實「以篩代隔」新制度，希望師生返校上課若未出現症狀，仍再快篩一次。

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▲高雄市長自8日0時起配合中央防疫政策，居家隔離「密切接觸者」匡列對象僅限「同住親友」，其餘改列自主應變對象，電子圍籬也取消。(圖／高市府提供)
▲高雄市長自8日0時起配合中央防疫政策，居家隔離「密切接觸者」匡列對象僅限「同住親友」，其餘改列自主應變對象，電子圍籬也取消。(圖／高市府提供)
同時，國小及幼兒園部分確診個案若是在前2日內曾到校上課，所屬班級同學和老師則是暫停實體課程3天，由學校提供1人1支快篩試劑，高雄市同樣加發1劑，共計有2支快篩試劑。補習班、安親班、課照中心也依此辦理。

至於，國中教育會考，確診者不

▲高市府將發給遭匡列學生每人兩支快篩試劑，一有症狀就先快篩，第3天時再快篩一次，落實「以篩代隔」新制度。(圖／高市府提供)
▲高市府將發給遭匡列學生每人兩支快篩試劑，一有症狀就先快篩，第3天時再快篩一次，落實「以篩代隔」新制度。(圖／高市府提供)
得應試參加補考，教育部會另行安排補考，第二類備用試場提供給居家隔離者、自主防疫者、居家檢疫者。

▲國中教育會考，確診者不得應試參加補考，教育部會另行安排補考，第二類備用試場提供給居家隔離者、自主防疫者、居家檢疫者。(圖／高市府提供)
▲國中教育會考，確診者不得應試參加補考，教育部會另行安排補考，第二類備用試場提供給居家隔離者、自主防疫者、居家檢疫者。(圖／高市府提供)
陳其邁指出，學生若確診、居隔、或請防疫假等，不列入出缺勤紀錄。教職員工確診可請公假，同住親友確診需居隔者可請防疫隔離假。家長如需照顧學生者可申請防疫照顧假。

教育局表示，高市8日起，配合中央政策，以確診個案為核心，取消原本全校三分之一、十班以上確診者或密切接觸者就全校停課的規定，校方仍可考量能量決定授課方式，並通報主管機關備查。

學生若家中有人確診，同住家人應居隔，學生快篩陽性應立即通報學校及補習班啟動防疫措施。補習班有同學快篩陽性，應主動通報教育局。

▲確診個案前兩日內曾到校上課，所屬班級座位九宮格同學實施3天防疫假，並停止到校，除中央規定配發1劑之外，高市額外再提供每人1劑。(圖／高市府提供)
▲確診個案前兩日內曾到校上課，所屬班級座位九宮格同學實施3天防疫假，並停止到校，除中央規定配發1劑之外，高市額外再提供每人1劑。(圖／高市府提供)
國中高中部分，確診個案前兩日內曾到校上課，所屬班級座位九宮格同學實施3天防疫假，並停止到校，除中央規定配發1劑之外，高市校方額外再提供每人1劑，供第三天使用。

各級學校課程社團及活動，確診個案前兩日內有摘下口罩且共同活動15分鐘的相關人員，實施三天防疫假並停止到校，由校方提供每人2劑快篩試劑。

各級學校住宿學生，同寢室友比照同住親友源則，居家隔離者，由學校發放每人3劑快篩。校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離。有困難者，安置於隔離宿舍或集中檢疫所。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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