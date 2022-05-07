高市防疫新制　陳其邁：高市遭匡列學生每人兩支快篩試劑

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於，國中教育會考，確診者不
得應試參加補考，教育部會另行安排補考，第二類備用試場提供給居家隔離者、自主防疫者、居家檢疫者。
陳其邁指出，學生若確診、居隔、或請防疫假等，不列入出缺勤紀錄。教職員工確診可請公假，同住親友確診需居隔者可請防疫隔離假。家長如需照顧學生者可申請防疫照顧假。
教育局表示，高市8日起，配合中央政策，以確診個案為核心，取消原本全校三分之一、十班以上確診者或密切接觸者就全校停課的規定，校方仍可考量能量決定授課方式，並通報主管機關備查。
學生若家中有人確診，同住家人應居隔，學生快篩陽性應立即通報學校及補習班啟動防疫措施。補習班有同學快篩陽性，應主動通報教育局。
國中高中部分，確診個案前兩日內曾到校上課，所屬班級座位九宮格同學實施3天防疫假，並停止到校，除中央規定配發1劑之外，高市校方額外再提供每人1劑，供第三天使用。
各級學校課程社團及活動，確診個案前兩日內有摘下口罩且共同活動15分鐘的相關人員，實施三天防疫假並停止到校，由校方提供每人2劑快篩試劑。
各級學校住宿學生，同寢室友比照同住親友源則，居家隔離者，由學校發放每人3劑快篩。校內外住宿生確診或居隔，以學校協助返家或在租屋處進行居家照護或隔離。有困難者，安置於隔離宿舍或集中檢疫所。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。