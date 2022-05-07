毒蟲透過手機盒藏毒外送！搞「安毒得來速」 被抓後痛哭
新北市一位33歲周姓男子，因毒品罪遭判刑30年，但卻未到案而是持續逃逸，遭通緝後仍然以販毒維生，把毒品藏在手機盒掩人耳目，再透過外送平台送貨，大搞「安毒得來速」生意。警方經過長期蒐證跟監後，日前一舉在周男的三重租屋處將其逮捕，周男眼見再也無法脫逃，竟當場痛哭流涕，真是早知如此何必當初。
據了解，南港分局在查緝毒品案向上溯源時，發現周男就是提供毒品的源頭，立即組成專案小組跟監蒐證，這才得知周男早已因毒品案遭通緝，逃亡期間竟仍持續以販毒維生。
狡猾的周男將毒品藏在手機盒中，再透過外送平台寄給買家，有時候也會在租屋處直接進行交易。警方循線至周男租屋處逮人，一舉查獲大量安非他命與吸食器等證物，將周男依違反毒品危害防制條例罪嫌移送。
而周男則供稱自己沾染毒癮難戒，這才鋌而走險販毒，被逮到後十分後悔，當場痛哭流涕。（編輯：倪浩軒）
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