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俄侵烏接連受挫！美中情局局長：習近平掌控台灣決心未減

▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，俄烏戰爭並無削弱習近平試圖控制台灣的野心，但的確讓他謹慎檢視可能的後果與盤算時機。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）表示，俄烏戰爭並無削弱習近平試圖控制台灣的野心，但的確讓他謹慎檢視可能的後果與盤算時機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-08 08:50:53

俄羅斯入侵烏克蘭超過兩個月，期間對於烏國平民屠殺、性侵的行為接連引來民主國家撻伐與制裁，超過百餘家跨國企業也相繼離開俄羅斯或暫停業務；美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）昨（7）日指出，儘管俄羅斯殷鑑不遠，習近平響掌控台灣的野心卻不會減弱，但他也認為中國將會更加謹慎評估武統台灣的決定。

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根據《路透社》報導，美國CIA局長伯恩斯日前在華盛頓出席《金融時報》活動時指出，莫斯科當局作為發動戰爭的一方，不僅面臨烏克蘭的頑強抵抗，還受到西方國家聯合制裁，經濟代價超乎預期；伯恩斯認為，中國領導人習近平正在仔細地檢視俄烏戰爭的一切——觀察任何使用武力控制台灣的努力的代價和後果。

▲美國中央情報局局長提名人伯恩斯，近日於參議院情報委員會的任命聽證會中，表示中國是美國最主要的挑戰與威脅。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國中央情報局局長伯恩斯日前參加活動時表示，習近平想掌控台灣的決心並不會因為俄軍在烏克蘭的挫敗而減弱。（圖／美聯社／達志影像）
不過他也坦言，俄烏戰爭的情況絲毫不會削弱習近平試圖控制台灣的決心，「但我想這會影響中國對於武力控制台灣的戰略與時機的盤算」。

烏克蘭戰爭前莫斯科和北京才宣布友好的「無限制」戰略夥伴關係，而在過去10至11周以來，中國雖然拒絕譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，且北京當局也反擊西方國家對於俄羅斯的制裁並不公平；但伯恩斯指出，事實上俄軍在烏克蘭的苦澀挫敗，證明了中俄友誼並非毫無界線，美方認為蒲亭單方面發動軍事行動後，被冠上「野蠻」標籤背負壞名聲讓中國惴惴不安。
 

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