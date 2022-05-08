媽媽接案正流行！當家教熱門　「這工作」時薪8千最好賺

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至於媽媽們兼職最熱門的「家教/講師」工作，又以雅思、多益等英文家教收入最亮眼，時薪約2000元，外文專長的婦女還有機會承接英文翻譯、英文口譯等案件，時薪大約3000元，也是時薪較優的接案工作。
而在疫情延燒之際，「藝術設計」類工作，像是多媒體設計，或「行銷企劃」的行銷、廣告顧問等案件外包的普遍性逐漸增多，經驗豐富者時薪可達 5000元。而「家事服務」雖然時薪低，但因為工作門檻較低，因此也在熱門工作榜中，不過若化身為居家整理師，時薪上看1200元，也成為二度就業婦女接案時的新興選擇。
今年35歲的二寶媽媽Alice，原為朝九晚五的廣告業主管，產後為陪伴孩子長大選擇辭去工作，而當小孩上幼稚園後，她開始有一些自己的時間，為了還能從容地接送孩子，她選擇承接廣告投放的兼職工作，一個案件每週大約2天、每天在線上與客戶開會，和資料整理工作大約1~2小時，以時薪3500元計算，一個月約有28萬元的收入。Alice說，如果一個月能接2-3個客戶，每月也有5~8萬元的收入，其實不輸正職工作的薪資，而彈性的工作時間能夠兼顧工作成就與家庭。
另一位媽媽呂小姐說，過去從事活動企劃工作，生了孩子之後真的無法兼顧正職工作，考量後決定離職，但為了多賺點奶粉錢，她選擇接案工作，除了一些老本行活動企劃工作以外，有時客串當活動主持人，視案子大小時薪大約5000~8000不等。「接案得靠過去的人脈跟經驗，時間上雖然彈性，但也並不是很穩定，如果孩子大一點，還是考慮能夠回到職場。」
李倫家建議媽媽們，其實不只是重回職場，包括因家庭或個人因素暫離全職工作者，或轉換跑道之際，也都可以在求職的過渡期間，先以接案工作來累積工作經驗和作品。建議有意接案者可以先上接案網站研究市場需求和行情，並整理作品集與過去經歷，再積極於接案平台、社團向發案方自薦。從原本生活中固定撥出1～2小時處理工作。若家中空間足夠，還可以規劃獨立工作空間，清楚劃分家庭與工作的狀態，「從小案起步，從少量著手」，依照自己的步調慢慢熟悉工作模式與產業現況，就有機會慢慢找回自信與成就感，就算未來重返全職工作，也能無縫接軌，遊刃有餘。