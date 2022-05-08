日式丼飯必吃哪款？牛丼才第二 冠軍「高CP值」入口即化
日式美食深受國人喜愛，尤其將豐富配料全部放在白飯上的日式丼飯，方便又好吃，最受上班族和學生青睞。到底日式丼飯你必吃哪款？《Social Lab社群實驗室》便透過《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月內「日式丼飯」話題的網路聲量表現，曝光「熱議日式丼飯Top 5」網路聲量排行，冠軍由「高CP值」入口即化的「海鮮丼」奪下，牛丼、豚丼則分居第二及第三名。
最受大家歡迎的日式丼飯，無論是鋪上燉煮入味的牛肉與洋蔥、炸得金黃酥脆的厚實豬排、或新鮮現切的生魚片，淋上醬汁甚至半熟蛋液，再撒點蔥花，滿滿的美味令人食指大動。《Social Lab社群實驗室》透過了《OpView社群口碑資料庫》，追蹤近三個月內「日式丼飯」話題的網路聲量表現，曝光「最受熱議的日式丼飯」聲量冠軍就是「海鮮丼」。
在拌得剛剛好的醋飯上放滿現切的生魚片、新鮮的海鮮或晶透鮭魚卵，可以一次吃到眾多海味、也考驗著食材新鮮度，受到饕客熱愛及分享，大讚「好愛鮭魚的油花，入口即化的」、「我喜歡那種小隻的蝦子、很鮮甜」等。尤其「海鮮丼」的價格受到眾人熱烈討論，放入滿滿生魚片的海鮮丼往往價格不會太便宜，但熱心網友不藏私地分享口袋名單，如「基隆港的市場」、「推竹圍漁港」等，讚賞價格實惠又新鮮，是CP值極高的選擇之一。
而熱議第二名則是「牛丼」，不過眾多討論是集中在進駐台灣的日本品牌上，像是「sukiya蔥溫玉牛丼超香，大推」、「吉野家雖然比較清淡，但肉還是很夠味」等。另外，「雞肉丼」因是超商最常見的微波食品之一，受到不少人大力推薦而拿下第四名，除了方便快速的特點外，網友還讚美說「雞肉不會柴，醬汁也不會死鹹」，如果是趕時間的上班族或學生，相對來說很方便。
而主要食材同樣為豬肉的「豚丼」與「豬排丼」，民眾多喜歡「炭燒的香氣」與「肥嫩的五花肉」，受到盛讚是最佳搭配的燒肉豚丼，便位居第三；而熱愛「豬排丼」的民眾則是對「酥炸的豬排」與「醬汁」相互結合的香味讚不絕口，不少網友表示是每次到丼飯專賣店必點的品項。