完成妻子遺願！新北男回饋社會 贈新北消防局高頂救護車
新北市政府消防局第二救災救護大隊林口分隊今（8）日上午9時，舉行救護車捐贈典禮，從事教育服務事業的蔡榮傳先生曾任嘉寶國小教師教書育人，為完成其妻子遺願，贈予高頂救護車1輛，由局長黃德清受贈並致謝、回贈感謝狀。
新北市消防局指出，蔡榮傳先生妻子蔡林双女女士，常在課後無償幫助貧困學生並照料餐飲，深獲學生愛戴；待蔡榮傳先生退休後，兩人持續投身地方公益，為鄉里服務。蔡林双女女士生前有感近年緊急救護需求量日增，一直有回饋社會且完成服務人群之願，蔡榮傳先生為完成其妻子遺願，遂贈予本局林口分隊高頂救護車1輛，提升林口區緊急救護能力，幫助極需緊急救護的傷病患。
新北市消防局說明，本次捐贈高頂救護車內部配備之救護器材含自動心臟電擊去顫器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組及血氧濃度分析儀等高階救護設備，透過提升緊急救護資源的方式，為林口區居民安全盡一份心力，亦使救護同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。
消防局長黃德清表示政府資源有限，但民力無窮，感謝蔡榮傳先生為完成妻子之遺願，無私奉獻捐贈高頂救護車，為林口地區市民提供精良的救護車輛設備器材，進而提升緊急救護服務品質，也期望透過捐贈者之慈善義舉，拋磚引玉，讓社會大眾更加重視到院前緊急救護服務品質。（編輯：林莞茜）