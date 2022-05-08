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連千毅暴怒轟走辣妹愛徒！長瀨昆妮淚崩：我做錯什麼

▲連千毅直播暴怒，要長瀨昆妮當場走人。（圖／翻攝連千毅FB）
▲連千毅直播暴怒，要長瀨昆妮當場走人。（圖／翻攝連千毅FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-05-08 10:37:282022-05-08 11:41:18

直播主連千毅近來爭議不斷，因NFT話題成為眾多網紅攻擊目標，心情難免受影響，尤其是許多合作的直播主、離職員工，在風口浪尖上不但沒挺他，還回頭反咬一口，讓連董非常不開心，昨（7）日直播時忍不住說教，教訓當員工該有的態度，背後的日文女神長瀨昆妮卻自顧滑手機，似乎不是很上心，他當場「牙起來」，怒轟愛徒出去，她自覺委屈眼眶含淚的離去，讓很多網友非常心疼。

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▲長瀨昆妮敢秀火辣身材。（圖／翻攝長瀨昆妮臉書）
▲長瀨昆妮敢秀火辣身材。（圖／翻攝長瀨昆妮臉書）
▲▼長瀨昆妮本業是日文老師。（圖／JP/TW臉書）
▲長瀨昆妮本業是日文老師。（圖／JP/TW臉書）

▲長瀨昆妮擁有32F、23、33傲人三圍。（圖／長瀨昆妮臉書）
▲長瀨昆妮擁有32F、23、33傲人三圍。（圖／長瀨昆妮臉書） 
▲長瀨昆妮身材火辣，有日文女神的封號。（圖／長瀨昆妮IG）
▲長瀨昆妮身材火辣，有日文女神的封號。（圖／長瀨昆妮IG）
長瀨昆妮昨下午貼出1分多鐘自白影片，為連千毅澄清傳聞，表示網路上的風波都是「有心人設局滋事」，對公司造成傷害，更力挺連董工作認真，長期捐出部分收入做公益，也照顧每一個員工，讓她在公司裡學習到很多，未來會將重心放在愛心公益上，不會再多做回應。此舉無異於幫連千毅洗白，但長瀨昆妮說話時表情、語氣都很平淡，讓網友推測是被迫聲明的。 

有粉絲為長瀨昆妮抱不平，認為她無辜被牽扯進去，連千毅則在直播中公布此影片在8個小時內累積19萬瀏覽量，氣勢逼人地說：「有人說關她什麼事，她今天有這個流量，是我連千毅給的，你們可以了解嗎？我在忙著解說商品的時候，她們必須去把幕後的事情做好」。

▲長瀨昆妮拍影片為連千毅說話，短時間累積19萬次瀏覽量。（圖／長瀨昆妮臉書）
▲長瀨昆妮拍影片為連千毅說話，短時間累積19萬次瀏覽量。（圖／長瀨昆妮臉書）
▲連千毅怒譙1分鐘，要長瀨昆妮當場走人。（圖／翻攝連千毅FB）
▲連千毅怒譙1分鐘，要長瀨昆妮當場走人。（圖／翻攝連千毅FB）
連千毅當場上起職場管理課，指導員工應理解老闆立場，不要等老闆下指令，越說越氣，突然回頭用台語怒轟長瀨昆妮「妳不高興回去啊，妳現在走，臉這麼臭要幹嘛？」還指揮要長瀨昆妮封鎖酸民。她滿腹委屈，忍不住哭腔回「我有做錯什麼嗎？」、「我已經封鎖了啊」，卻還是被連千毅攆走，「我不想看到妳，妳回去、回去，我今天不想看到妳，聽不懂我講的話嗎？不用在那邊臭臉」， 公開怒譙日文女神1分鐘，還放話員工若不聽話會直接封殺，讓粉絲看傻眼。

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