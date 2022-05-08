正式入梅！首波滯留鋒面週四報到 大雨至少下到「這天」
今（8）日開始受到華南雲雨區東移影響，各地陸續會轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中央氣象局提醒，這波華南雲雨區會影響到明天（5/9），東半部地區及西半部山區可能有局部較大雨勢發生機率，請民眾特別留意。另外，週四（5/12）起將有另一道鋒面接近，並且將一直持續影響到週六（5/14），這波鋒面算是今年梅雨季首波具有滯留性的鋒面系統南下，加上西南季風預計在月中開始逐漸建立起來，整體而言，下半週開始台灣算是真正「入梅」，要提防可能有明顯對流降雨出現。
氣象局預報員林定宜指出，雖然在五、六月梅雨季報到的鋒面都統稱為「梅雨鋒面」，但過去比較嚴格定義的「入梅」條件，是出現滯留性的鋒面結構影響，加上西南季風實際建立後，才算是定義上的真正入梅。從現有的預報資料來看，從週四開始接近的這波鋒面系統，會在台灣附近滯留約2~3天，已經具有滯留鋒的性質，加上西南季風預計在五月中旬過後就會逐漸建立起來，因此研判下半週開始已經正式進入梅雨肇始，「算是入梅了」。
林定宜強調，正式進入梅雨季之後，由於西南季風帶來豐沛的水氣，加上鋒面帶上不穩定度高，很容易在短時間內激發中尺度對流系統，在極短時間內帶來劇烈降雨，也就是所謂的「短延時強降雨」，這種天氣系統預報時間相當短暫，民眾要隨時留意氣象局最新預報資訊。
至於未來一週天氣狀況，氣象局指出，今明兩天受到華南雲雨區東移影響，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，今天上午開始已有大範圍的雲系逐漸移入，特別提醒東半部地區及西部山區要注意有局部較大雨勢發生機率。週二、週三（5/10~5/11）算是這週天氣比較穩定的時段，除了東半部地區有局部短暫陣雨以外，其他地區為多雲，不過午後大台北地區及其他山區要注意有局部短暫陣雨。
週四（5/12）開始鋒面逐漸接近，中部以北及東北部地區會轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區也會慢慢轉為有局部短暫陣雨或雷雨，週五、週六（5/14~5/15）受到鋒面影響及東北風稍微增強，中部以北及東北部地區要留意可能有局部較大雨勢發生機率，其他各地也有局部短暫陣雨或雷雨。由於降雨加上東北風稍微增強，週五開始北台灣天氣稍微轉涼，整天氣溫大約在攝氏20度左右，和這幾天相較有攝氏7到8度左右的溫差，請民眾要留意。