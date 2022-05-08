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快訊／本土確診再破4萬例！今增44294例、死亡增12例

▲指揮中心表示，今（8）日本土個案增44294例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（8）日本土個案增44294例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-05-08 14:09:21

中央流行疫情指揮中心今(8)日公布國內新增44,361例COVID-19確定病例，分別為44,294例本土個案及67例境外移入(39例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增12例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之44,294例本土病例，為21,081例男性、23,200例女性、13例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(17,948例)、臺北市(8,213例)、桃園市(5,494例)、臺中市(2,358例)、高雄市(2,010例)、臺南市(1,322例)、基隆市(1,310例)、宜蘭縣(884例)、屏東縣(695例)、新竹縣(688例)、花蓮縣(649例)、彰化縣(536例)、新竹市(515例)、雲林縣(398例)、苗栗縣(375例)、南投縣(260例)、臺東縣(224例)、嘉義縣(205例)、嘉義市(111例)、澎湖縣(54例)、金門縣(28例)、連江縣(17例)，相關疫情調查持續進行中。 

指揮中心指出，今日新增12例本土病例死亡個案，為5例男性、7例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，其中11例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月18日至5月5日，死亡日期介於4月28日至5月5日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，33例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自日本(3例)、加拿大(1例)移入，另63例移入國家調查中。入境日介於今年3月10日至5月7日。

指揮中心統計，截至目前國內累計8,953,831例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含8,596,952例排除)，其中357,271例確診，分別為11,872例境外移入、345,345例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計919例COVID-19死亡病例，其中904例本土，個案居住縣市分布為新北市438例、臺北市337例、基隆市38例、桃園市32例、彰化縣15例、新竹縣14例、臺中市及宜蘭縣各6例、花蓮縣4例、苗栗縣及屏東縣各3例、高雄市及雲林縣各2例、新竹市、南投縣、臺南市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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