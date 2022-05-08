女穿搭惹怒男友！直批「內衣外穿」擔心爆 正直男曝想法
2022已接近年中，天氣開始轉熱，不少人開始穿著短袖、短褲，就有位女網友貪圖方便及涼爽，上身套一件Bra Top（罩杯式上衣）就出門，豈料這穿搭竟惹怒男友，直批她是「內衣外穿」，文章發上網路後引起熱議，不少男生、女生皆分享自己的看法。
原PO於Dcard中發文，表示因為天氣炎熱，又只是要去附近超商買東西，於是簡單套件Bra Top、牛仔褲就出門，男友發現後相當生氣，口氣不善地質疑她「為什麼要穿內衣出門」，認為「罩杯跟上衣連在一起的衣服，跟內衣外穿沒兩樣」，女方表示很多人都這樣穿，可男生仍堅持Bra Top在男生眼中就是內衣，於是她問「好奇板上的男生們都認同男友的看法嗎？還是是他太小題大作了...」
多數人不理解男方的氣憤，並認為女方擁有穿搭自由，不應強制干涉「建議跟人類談戀愛喔！不懂bra跟bra top差別的 be like ：猴子」、「管女友穿著的我真心不懂，是從封建時代穿越來的嗎？」、「很小題大作欸」。
一位男網友則說明了自己的經驗，認為男方不無道理「跟你講一下男生的看法好了，我是個正常男生，並且很理性。但是我跟朋友如果在路上看到穿這種衣服的女生，總會想停下來往她多看幾秒（想而已沒有多看），而且也會（私底下）跟朋友在那邊打嘴炮：欸幹不錯欸。 太騷（正）了吧。（朋友間的嘴炮，用詞低俗不要放在心上）等等之類的...看似不妥。但，這就是男人」。
兩方想法都有正確之處，但交往唯有透過溝通才能細水長流，慢慢找出雙方意見的平衡點「我自己是蠻喜歡女友穿這樣的」、「我男友不讓我穿太露，但我自己是沒差，開心被他管」。（編輯：李惠婷）