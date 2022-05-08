中重症+118例、死亡+12例「創新高」 6人未打疫苗
中央流行疫情指揮中心表示，今（8）日本土確診數再破4萬人，增44294人，其中有106人中度感染、12人為重度感染，有12人死亡，4例為先前為先前已公布個案。
指揮中心表示，118名中重症個案中，有106人為中症、12人重症；在12例死亡案例中，有6人沒有打過任何一劑的新冠疫苗，2人接種過1劑疫苗，醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天公佈死亡個案未完整接種仍佔多數，年齡介於60歲到90歲之間，分別為5男7女，只有1位沒有慢性病，其餘都糖尿病或心血管疾病等高風險疾病因子。
羅一鈞說，其中有一名30多歲女性為較年輕個案，她本身有先天性疾病跟神經系統疾病，染疫後有肺炎合併呼吸衰竭，在加護病房後有使用呼吸器；中重症個案部分，有一名為10歲以下男童，為一名1歲多的男童，他本身有神經系統慢性疾病，在染疫後發病發燒五天，因肺炎住院目前接種治療與觀察。
指揮中心再次呼籲，請尚未完整接種新冠疫苗民眾，儘速前往接種，保護自己也保護家人。（編輯：林莞茜）
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