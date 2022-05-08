福原愛不藏了！1年沒見兒女　首吐母親心聲：想緊抱他們

日本桌球好手福原愛去年初返回日本，爆出不倫事件，7月和江宏傑正式離婚，整整一年多都沒返回台灣，也未與一雙兒女見面，不聞不問的態度，被認為太過無情，適逢今（8）日是母親節，她終於吐露當母親的真心話，坦言因為疫情關係，很多家人都不能在一起，希望疫情早點過去，「不要在夢裡見他們‧是真正的見到他們緊抱一下」。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江宏傑目前一人照顧一雙兒女。（圖／翻攝江宏傑IG）

福原愛和江宏傑2016年日本登記結婚，隔年生下女兒Aila醬、2019年再生下兒子kou，她在微博發文抒發心境，體會過小孩在肚子裡的10個月，不能美甲、染頭髮；飲食也要特別注意；孕吐很厲害，不管去哪裡都要戴塑膠袋，有一次沒帶，在機場吐到全身；晚上也睡不好，半夜起來吐；眼睛下面的毛血管斷掉、嗓子也破了出血。因為挺著孕肚太重，只能坐在沙發睡覺，每天擔心連打噴嚏、拉伸動作都不敢做；生完孩子之後，體型也變了，頭髮也長不出來，也愛生病、容易發燒。





福原愛說，當了媽媽之後才知道，母親懷孕生子的辛苦，自己也把一雙兒女捧在手掌心，「孩子生病了，真的想跟他交換；好吃的東西，恨不得想帶走給他們吃，漂亮的風景，想拿剪刀剪下來給他們看，想多讓他們學東西、多體驗，把我所有的好的經驗，都給他們，這個就是母親」。這一年只能透過視訊與Aila醬、kou聯繫，福原愛期盼疫情早日結束，不要在夢裡見他們，能真正見到他們緊抱一下。





▲福原愛懷孕時孕吐非常嚴重，過程十分辛苦。（圖／臉書）

▲江宏傑、福原愛夫婦一家四口照。（圖／取自江宏傑 臉書）

歷經婚姻風波，她感謝養育自己的母親，和把她當孩子一樣照顧的長輩，「擔心我的媽媽們，你們是我的靠山，誰陪我淋雨，我都記在心裡」、「今天我要感恩我的媽媽，教我很多事情的媽媽們，還有把我變成媽媽的孩子們」，允諾會繼續努力。



