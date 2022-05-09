五月繡球花盛開！3大夢幻景點 「這裡」隨便拍都好看
每年五月正是繡球花盛開的季節，擁有糖果般的繽紛花色，甚至比臉還要大的繡球花，是近年社群媒體上最吸睛的流量密碼之一。想跟風拍網美照不知道該去哪嗎？Klook精選了全台3大夢幻繡球花拍照熱點，包括陽明山竹子湖、新竹薰衣草森林、新竹雪霸農場，不論是想拍到一整片無邊際的繡球花海，或是搭配童話造景更添浪漫氣息的繡球花園都行，超高讚數的美照隨手可得。
五月起陽明山竹子湖開始盛開繡球花，高家繡球花園更是年年開園時都引起討論熱潮！今年同樣規劃三大園區滿足旅客想好好賞花拍照的需求，其中「水車寮第一園區」因位處高低起伏的山坡，讓花粉們能輕鬆拍出被繡球花環繞的畫面，而「水尾第二園區」則是以淡雅花色為主，能拍出小清新風格。同樣位於竹子湖的大梯田花卉生態農場也是拍繡球花的熱門地點之一，整片繡球花海採階梯式的種植方式，更有素白、藍紫、嫣粉繡球花朵等豐富花種，一層層不同花色的花梯，像是無邊際的繡球花海。
位在新竹山林的薰衣草森林，園區內除了有美麗的薰衣草花田外，現在超過千株的藍紫色繡球花也正盛開中，走入園區除了賞繡球花，更是訪彷彿來到童話故事場景中，各式夢幻且充滿童趣的裝置藝術打卡點，讓每個人都能成為童話故事中的主角，坐上旋轉木馬邊賞繡球花、在鞦韆上與繡球花合照，或是以純白色小木屋等建築做為背景，搭配翠綠的草皮，隨手拍都好看。
位於新竹五峰鄉海拔約1900公尺的新竹雪霸農場，除了有翠綠山景與芬多精讓人心曠神怡外，還擁有全台最高的繡球花海，在偶有雲霧繚繞的森林中漫步於花海，彷彿化身森林裡的花仙子穿梭花海，將疲憊與煩惱一掃而空；或是也能到隱身在南投山區的杉林溪，除了享受海拔1600公尺森林散發的天然芬多精外，這裡也有多達20種包括植株較矮的洋繡球，和與人同高的本土繡球等，美麗花海搭配兩旁的山景，猶如置身人間仙境。