孕婦確診雙亡事件發酵！本週將開「分流收治原則」會議
台灣本土疫情升溫，先前一個孕婦染疫、母嬰雙雙身亡的案例廣受眾人關注，便有人呼籲應調整孕婦收治醫院的相關規定。今日，指揮中心指揮官陳時中表示，已有收到台灣婦產科醫學會之建議，會請他們盡快行文，指揮中心也預計會在這週安排相關會議。
據目前輕中症分流規定，孕婦收治住院的原則為36週以上，但實際上有未足規定週數的孕婦確診發高燒，於現今規則卻不能送醫，故眾人期盼指揮中心能放寬規定。羅一鈞表示，目前孕婦收治原則是到集檢所或醫院，36週以下會先送到防疫旅館或加強版集檢所，裡頭都有醫護進駐，若發燒會安排相關婦產科診斷。
針對眾人希望的調整收治政策，羅一鈞說明已有收到台灣婦產科醫學會的建議，部分條件的孕婦適合在家照護，並非一定得到陌生環境收治，這部分會再斟酌，也預計這週會安排相關會議，並邀請兒科一起，因目前大家對孕婦收治分流都持不同意見，會再持續討論應對之策。（編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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