47歲的第一名模林志玲盼望多年,終於在新春誕下小天使,今(8)日迎來人生中第一個母親節,她開心在社群平台發文,感謝從來沒有放棄的自己,日籍老公Akira送上鮮紅花盆當禮物,上面卡片寫著:「The best Mom in the world!! Thank you my baby.(這世界上最棒的媽咪,謝謝你,我的寶貝)」展示對老婆的無限愛意,她甜蜜稱呼老公為「大寶貝」,幸福的隻字片語都讓人感動不已。





▲林志玲與Akira結婚3年,一直旅居在日本。(圖/林志玲工作室提供)

林志玲懷孕期間低調,不過從臉書發文就能感受到為人則強的滿滿正能量,儘管無法逆齡,只要內心保持正向、樂觀,就能迎來希望。她今天首次抒發當母親心聲,「謝謝自己從來沒有放棄,也謝謝最堅強的小寶貝,我們才可以擁有此刻可以歌詠的幸福,謝謝大寶貝的花,第一個母親節快樂」,擁有兩個寶貝陪伴的她,心情格外開心。

▲林志玲近貌美的驚人。(圖/林志玲臉書)

她一直很期盼結婚生子,早期就凍卵做好準備,2019年婚後旅居日本,加上疫情關係,和老公努力孕育下一代,她最後一次在台灣公開亮相,是前年出席代言活動,當時就透露求子心切,生小孩已經在人生計畫很久了,笑說:「不知道小天使們是不是還在排隊,希望小天使們可以趕快報名」,語氣相當俏皮。

▲林志玲發布生子消息,放了一張父母與小男孩的符號圖。(圖/林志玲IG)