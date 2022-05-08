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滯留型梅雨鋒面來了！西南季風助攻　 週五起這區防豪雨

▲中央氣象局預估，今年「入梅」時間點將從五月中過後展開，氣象專家賈新興也提醒，隨著鋒面滯留及西南季風兩大指標越來越明顯，中南部地區要嚴防豪雨以上的劇烈降雨。（圖／NOWnews資料圖片）
▲中央氣象局預估，今年「入梅」時間點將從五月中過後展開，氣象專家賈新興也提醒，隨著鋒面滯留及西南季風兩大指標越來越明顯，中南部地區要嚴防豪雨以上的劇烈降雨。（圖／NOWnews資料圖片）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-08 16:30:32

時序進入梅雨季後，五月迄今雖然有幾道鋒面接近台灣，但都屬於移動性，並沒有帶來明顯的持續降雨，不過這樣的狀況即將改變了！中央氣象局預報員林定宜今（8）日指出：「預計五月中開始正式進入梅雨肇始。」氣象專家賈新興今日也在臉書貼文指出，從最新資料顯示，有利梅雨的指標已經從昨天的5月15日持續到5月17日，加上西南季風指標也確實有增強的趨勢，可以肯定的是週五（5/13）開始的這波鋒面，應該可以算是「典型」的滯留性梅雨鋒面，加上大環境及西南季風都有增強，顯示鋒面的結構良好，要特別留意中南部地區可能有局部豪雨及大豪雨發生的可能性。

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梅雨季是國內重要的降雨來源之一，由於西南季風帶來源源不絕的水氣，加上鋒面帶上的不穩定性高，往往伴隨產生「中尺度對流系統」，在極短時間內帶來劇烈降雨，也就是所謂的「短延時強降雨」。有時西南季風偏強就會發展成為「西南氣流」，經常會帶來一段長時間的不穩定天氣，尤其對迎風面的中南部山區會帶來持續性豪雨，是極容易致災的天氣之一。

林定宜表示，通常來說，梅雨季節影響台灣的鋒面都統稱「梅雨鋒面」，不過今年前幾波的鋒面大多屬於移動型，並沒有滯留在台灣上空帶來比較長時間的降雨。過往所謂的「入梅」定義，是有滯留鋒面及西南季風建立兩大條件，如今看起來，在五月中之後已逐漸出現。

賈新興說，從現有資料來看，有利於梅雨建立的指標，在5月12日中午後都同時翻正，當天鋒面逐漸接近，台灣位於鋒面前緣的不穩定區；另一方面，有利梅雨指標也從昨日的5月15日，到今天已經持續到5月17日，「這兩個變化代表著，昨天原本預估週五報到的鋒面屬於移動性的，但今天已經顯示為滯留型梅雨鋒面的可能性，加上西南季風指標，後續也有增強且持續的趨勢出現，比較肯定的是周五（5/13）開始的梅雨鋒面結構良好，要特別留意中南部有局部豪雨或大豪雨的可能性！」

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，週五報到的這波鋒面，將為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；且週六至下週二(5/14~5/17)鋒面都在台灣附近南北徘徊，算是今年「梅雨季第一波滯留鋒」。至於滯留鋒面上發展的「中小尺度對流系統」，因為預測值間相當短，目前還有很大的不確定性，需要等時間近一點才能觀察，但民眾千萬要特別注意。

天氣風險管理公司總經理彭啟明也認為，週四、週五開始接近的鋒面雲系是一個很特殊的天氣現象，幾個大尺度系統很微妙的在台灣附近開始的滯留鋒面，然後幾個月時間慢慢往北抬。這也常常造成極端的天氣事件。雖然目前時間尚遠變數多，要等到接近一點才知道雨勢、時間點及範圍，但確實有很高的不確定性。

正式入梅！首波滯留鋒面週四報到　大雨至少下到「這天」

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