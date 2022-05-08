滯留型梅雨鋒面來了！西南季風助攻　 週五起這區防豪雨

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林定宜表示，通常來說，梅雨季節影響台灣的鋒面都統稱「梅雨鋒面」，不過今年前幾波的鋒面大多屬於移動型，並沒有滯留在台灣上空帶來比較長時間的降雨。過往所謂的「入梅」定義，是有滯留鋒面及西南季風建立兩大條件，如今看起來，在五月中之後已逐漸出現。
賈新興說，從現有資料來看，有利於梅雨建立的指標，在5月12日中午後都同時翻正，當天鋒面逐漸接近，台灣位於鋒面前緣的不穩定區；另一方面，有利梅雨指標也從昨日的5月15日，到今天已經持續到5月17日，「這兩個變化代表著，昨天原本預估週五報到的鋒面屬於移動性的，但今天已經顯示為滯留型梅雨鋒面的可能性，加上西南季風指標，後續也有增強且持續的趨勢出現，比較肯定的是周五（5/13）開始的梅雨鋒面結構良好，要特別留意中南部有局部豪雨或大豪雨的可能性！」
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也提醒，週五報到的這波鋒面，將為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；且週六至下週二(5/14~5/17)鋒面都在台灣附近南北徘徊，算是今年「梅雨季第一波滯留鋒」。至於滯留鋒面上發展的「中小尺度對流系統」，因為預測值間相當短，目前還有很大的不確定性，需要等時間近一點才能觀察，但民眾千萬要特別注意。
天氣風險管理公司總經理彭啟明也認為，週四、週五開始接近的鋒面雲系是一個很特殊的天氣現象，幾個大尺度系統很微妙的在台灣附近開始的滯留鋒面，然後幾個月時間慢慢往北抬。這也常常造成極端的天氣事件。雖然目前時間尚遠變數多，要等到接近一點才知道雨勢、時間點及範圍，但確實有很高的不確定性。