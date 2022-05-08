確診請假等嘸通知書！勞動部：電子居隔單、快易通可證明

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勞動部今天發布新聞稿表示，勞工如感染嚴重特殊傳染性肺炎，隔離治療期間得請普通傷病假、特別休假或事假，請普通傷病假或事假者，依勞工請假規則第10條規定，需向雇主提出請假理由及日數，如於假日得知確診，得委託他人代辦請假手續。
勞動部說明，請假因需提出相關證明文件，勞工如未能即時收到確診個案隔離治療通知書，健保快易通APP的PCR陽性檢測結果亦可作為請假證明，勞工可上APP查詢檢測結果，透過截圖或輸出資訊，向雇主請假。
勞動部強調，勞工被衛生主管機關要求居家隔離，而欲依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第3條第3項規定請防疫隔離假時，亦可參依勞工請假規則第10條規定辦理，而電子居家隔離通知書或同住家人的健保快易通APP的PCR陽性檢測結果均可作為請假證明文件。
勞動部強調，勞工因故未能於請假時提供相關證明文件，得於事後補提；指揮中心所發布的各項防疫措施，有其緊急性和急迫性，呼籲雇主站在關懷勞工的角度，多加擔待，共同為防疫而努力。（編輯：屈享平）
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