網傳「台北快篩送高雄」假訊息 陳其邁：造謠者依法送辦
繼國民黨彰化縣議員未經查證，公然於通訊軟體發送高雄快篩不實訊息後，PTT又傳「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」。高市府今（8）日嚴正澄清並報警要找出造謠者，將依傳染病防治法等法令移送法辦。市長陳其邁在疫情記者會中也拜託，違法行為一定依法送辦。
高市刑大科偵隊長林建均證實已接獲高市府衞生局告發，旋即偵辦，並已掌握特定對象，將迅速傳辦！他強調，該名網友同時觸犯社會秩序維護法、傳染病防治法。
林建均也呼籲，絕對不容許有心人士刻意利用防疫議題引發民心不安、造成社會紛亂，尤其是躲在暗處透過網路散播不實謠言，將迅速揪出幕後犯罪者，強力打擊此類犯罪行為。
衛生局簡任技正潘炤穎也在疫情記者會中說，全台灣這麼緊張還要分心處理這樣狀況很遺憾，整起事件毫無根據虛構不實，這則外還有國民黨彰化縣議員的不實訊息，令基層防疫同仁非常錯愕不解。
潘炤穎指出，疫情嚴重大家還要傳這些虛構、製造對立和引起紛爭的不實訊息，還是要重申，散布謠言和不實訊息，依法得處3年以下有期徒刑、拘役，或新台幣300萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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