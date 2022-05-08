一圖秒懂一週天氣！「四大雨神」幾乎全到齊 週前後當心
中央氣象局今（8）日公布未來一週天氣概況預測圖。整體而言，未來一週接連受到華南雲雨區、梅雨鋒面及東北季風影響，加上五月中旬過後西南季風可能開始建立起來，「四大雨神」幾乎全到齊，估計前後期個地容易下雨、週間降雨稍歇，外出務必要記得帶傘！特別提醒從週四到下週日（5/12~5/15）受到鋒面加上東北季風增強影響，不只天氣再度轉雨，氣溫也會逐漸轉涼，預估北部低溫只剩攝氏17度左右，其他地區低溫約攝氏21到22度，加上降雨的關係，感受上會比較偏冷，也請民眾留意溫差變化。
氣象局指出，明天（5/9）受到華南雲雨區東移影響，各地都有短暫陣雨或雷雨，不過並非全面性的降雨，東半部地區及西半部山區偶有局部較大雨勢。到了週二、週三（5/10~5/11）兩天水氣較少，是整週天氣最穩定的時候，只有東半部地區偶有短暫雨，其他地區都是多雲到晴，但要留意午後大台北地區容易有局部陣雨。
比較明顯天氣變化將落在週四到下週日。週四中午開始鋒面接近，由於台灣處在鋒面前緣的不穩定帶上，中部以北及東北部地區將有短暫陣雨或雷雨，其他地區也陸續轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣。而比較明顯的降雨會從週五（5/13）開始出現，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北及東北部地區容易有局部大雨，到了週六擴及到西半部地區及東北部地區有局部大雨發生機率。
此外，週五開始受到東北季風增強影響，各地天氣轉涼，加上降雨的關係，感受上北台灣明顯偏涼。週末北部最低溫下探至攝氏17度左右，高溫也只有攝氏20到23度，中南部地區低溫約攝氏19到21度，高溫約攝氏24到28度，東部地區低溫約攝氏20度左右，高溫約攝氏24到25度，感受上會比較偏濕涼，提醒民眾安排戶外活動要留意天氣變化。